Политолог: Беларусь последовательно и уверенно движется к внешнеполитическому дефолту

Вслед за правовым дефолтом (то есть невозможностью государства исполнять внутренние обязательства по обеспечению законности и правопорядка), похоже Беларусь последовательно и уверено движется к дефолту внешнеполитическому.

Такое мнение на своей странице в соцсети высказал белорусский политолог Андрей Казакевич.

«Не останавливаясь на промежуточных достижениях (вроде жесткого разгона и протестов 9-12 августа), власти, не без творческого подхода и поразительной настойчивости, каждую неделю создают новые и новые события в этом направлении — разгром в целом безобидного Координационного совета, высылка политиков, запрет на въезд гражданам Беларуси, новые уголовные дела и многое другое (не говоря уже о многочисленных заявлениях А.Лукашенко). Рано или поздно, такая настойчивость должна была дать свои результаты. Возможно текущая неделя стала в этом отношении переломной», — отметил эксперт.

События последних дней крайне жесткая резолюция Европейского парламента (17.09), решение Верховной рады Украины (16.09), обсуждение Беларуси в немецком парламенте (16.09), ну и встреча А.Лукашенко с В.Путиным (14.09), считает Казакевич, «нельзя назвать благоприятными, а на западном и южном направлении это напоминает настоящую внешнеполитическую катастрофу».

Политолог считает, что сейчас ситуация гораздо хуже, чем была когда-нибудь в прошлом. Она не похожа ни на 2011-й, ни даже на 1996-й, так как, по крайней мере, не было проблем с Украиной, а Россия была готова платить и платить много.

«В резолюции Европарламента наибольшее внимание СМИ привлекает раздел о санкциях. Но наиболее интересным кажется другое. Европейский парламент призывает «заморозить любые средства, передаваемые белорусскому правительству, а также по проектам, которые реализуются под контролем государства», а также прекратить кредитование действующей власти через Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития и другие механизмы», — отметил специалист.

По его мнению, если будет реализовано на практике, это «повлечет вполне реальные значительные финансовые потери — сотни миллионов или даже миллиарды евро»: «Стоит только вспомнить, что еще весной правительство Беларуси планировало привлечь от ЕБРР около 1 млрд евро для поддержания экономики в условиях пандемии. То есть сумму вполне сравнимую с размером российского кредита. А есть еще и текущие проекты.