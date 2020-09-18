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Литва просит поддержки США в обеспечении безопасности из-за БелАЭС

18.09.2020 12:11 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Литва обратилась за помощью к США по обеспечению безопасности в сфере энергетики в связи с запуском Белорусской АЭС (БелАЭС), заявил находящийся с визитом в Вашингтоне министр иностранных дел республики Линас Линкявичюс.

"Департамент энергетики США хорошо информирован о ситуации в Островце. Мы просим постоянного внимания США к этому проекту и поддержки усилий Литвы по обеспечению безопасности", - сказал Линкявичюс.

Он отметил, что Литва постоянно подчеркивает, что БелАЭС - это российский геополитический проект "рядом с НАТО, одной из целей которого является сохранить в сфере влияния не только Беларусь, но и страны Балтии", передает Интерфакс-Запад.

В четверг Линкявичюс встретился с заместителем министра энергетики США Марком Менезесом.

 
 
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Литва обратилась за помощью к США по обеспечению безопасности в сфере энергетики в связи с запуском Белорусской АЭС (БелАЭС), заявил находящийся с визитом в...
 
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