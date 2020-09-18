Рабочего лишили премии из-за забастовки на БМЗ - он решил больше никогда не молчать

Встречей горожане остались недовольны — председатель облисполкома проигнорировал собрание, а городские власти совместно с начальником милиции ничего не смогли пояснить собравшимся на площадке. Нескольким тысячам людей, пришедшим с надеждой услышать хоть какое-то оправдание происходящему, не было дано обещание разобраться в ситуации, а тем более, помочь.





17 августа эта история получила продолжение. Сотни людей вновь приехали на завод. «Будем бастовать, пока нас не услышат», — тогда скандировали заводчане. К недовольным на диалог вышли представители администрации предприятия.





Протестующим предложили собрать подписи для придания забастовке официального статуса. «Соберете подписи с двух третей работников, тогда и будете бастовать, а пока расходитесь. Заявляем, к вам не будет применено никаких дисциплинарных взысканий. И никого увольнять не будем», — пообещало руководство.





«Ваши обещания пустые. Мы уже сколько раз убеждались. Пока вы будете думать, какие еще "плюшки" нам пообещать, мы будем действовать!», — с такими словами часть собравшихся отправилась на территорию предприятия в сторону горячего цеха. Аккурат ЭСПЦ-1 проезжал скраповоз, который остановился, увидев толпу, шедшую ему навстречу.





До пяти вечера простояли металлурги у цеха, послушали убеждения профсоюзных лидеров о необходимости сбора подписей, а также угрозы представителей правоохранительных органов, которые оперативно приехали на место произошедшего.





Но есть и продолжение темы. Профсоюз, который обещал помощь в оформлении документа на легальную забастовку, обещания своего не сдержал, как и не сдержало обещание руководство: всем протестантам, оказавшимся тогда в гуще событий, — лишение премии в стопроцентном объеме. «Если бы все тогда остались около заводоуправления, то никаких бы наказаний не было. Зачем врывались на территорию?», — объясняют теперь в администрации и в профсоюзе.





Алексей Арестович, подручный сталевара электропечи ЭСПЦ-1, также в списке тех, к кому было применено дисциплинарное взыскание в виде лишения премии в объеме 100% за участие в акции протеста на территории БМЗ 17 августа. По мнению руководства, Арестович перекрыл проезд скраповозу, тем самым допустил действия, препятствующие другим работникам выполнять их трудовые обязанности.





Алексей на заводе работает уже девятый год, причем, все время в одном и том же цехе — электросталеплавильном. Мужчина рассказал, почему оказался в тот день в центре события, что было после, а также, что он думает сейчас в целом о ситуации в стране.





— Почему оказался там — среди заводчан, выражавших свое недовольство? Потому что тоже был недоволен тем, что происходит у нас в стране. И, отмечу, я остаюсь недовольным и до сих пор! Причем, еще в большей степени! 17 августа мы надеялись быть услышанными. Хотя бы нашими местными властями, заводской администрацией.





Подписи собирали на право бастовать. Что в итоге? Лишение премии. Что тут еще комментировать?! Вот так у нас во всем и везде: что-то не нравится — терпи, причем, терпи молча. А мы так больше не хотим! Хватит! 26 лет молчим, ну сколько можно?!









— Если руководство думает, что я ему благодарен за то, что меня, нас всех лишили премии, а не уволили, то я скажу следующее. Во-первых, нас вообще обещали всех не трогать. Никаких наказаний и прессинга. Во-вторых, наше требование было не то, чтобы не выполнено, а даже не услышано. И в-третьих, этим самым руководство лишь в который раз показало: о человеке в нашем государстве слышать не хотят, система — вот, что превыше всего.





Только они все не понимают: так, как раньше не будет. И те опросы следователей и профбеседы, что велись и со мной, и с моими коллегами, никоим образом не изменят наше мнение о происходящем в нашем городе, в нашей стране.





Это беспредел! И этому будет положен конец. Только тогда не забудьте «переобуться», уважаемые товарищи начальники, нам же с вами металл плавить дальше, нам с вами жить в одном городе. Как будете смотреть нам в глаза?