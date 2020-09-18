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Ольга Хижинкова – о работе в Бресте, Лукашенко и претензиях к власти
Источник материала: Партизан
"Мисс Беларусь"-2008 Ольга Хижинкова рассказала про уход из брестского «Динамо» и с гостелеканала ОНТ, а также о жизни в деревне и своем самом большом гонораре.
Никита Мелкозеров и проект «Жизнь-малина» съездили в родную деревню к «Мисс Беларуси»-2008 и узнали, как рост повлиял на то, что ее перестали звать на мероприятия с участием Лукашенко. И еще о многом другом.
Подробности в видео:
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"Мисс Беларусь"-2008 Ольга Хижинкова рассказала про уход из брестского «Динамо» и с гостелеканала ОНТ, а также о жизни в деревне и своем самом большом гонораре.
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