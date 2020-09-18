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Лукашенко: Остановите своих безумных политиков, не дайте развязаться войне
18.09.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент говорил о политической ситуации после выборов. Заявил, что именно она подвигла усилить западные рубежи Беларуси и вместе с Россией защищать общую границу Союзного государства.
Всего минувшим вечером на «Минск-Арене» собрались около 13 тысяч жительниц республики. На форуме выступили известные женщины, а после прошел концерт «За Беларусь».
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Президент Беларуси обратился с призывом к народам Литвы, Польши и Украины, чтобы политики этих стран не развязывали конфликты.
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