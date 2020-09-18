Лукашенко: Остановите своих безумных политиков, не дайте развязаться войне

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси обратился с призывом к народам Литвы, Польши и Украины, чтобы политики этих стран не развязывали конфликты . Эти слова Александра Лукашенко прозвучали со сцены «Минск-Арены», где глава государства выступил перед участницами женского форума «За Беларусь», передает «МИР 24».

Президент говорил о политической ситуации после выборов. Заявил, что именно она подвигла усилить западные рубежи Беларуси и вместе с Россией защищать общую границу Союзного государства.

«Я не хочу, чтобы моя страна воевала. Тем более я не хочу, чтобы Беларусь и та же Польша, Литва превратились в театр военных действий, где будут решаться не наши вопросы. Поэтому я сегодня перед этим залом самых красивых, продвинутых, патриотичных людей хочу обратиться к народам Литвы, Польши и Украины: остановите своих безумных политиков, не дайте развязаться войне», – сказал Александр Лукашенко.

Всего минувшим вечером на «Минск-Арене» собрались около 13 тысяч жительниц республики. На форуме выступили известные женщины, а после прошел концерт «За Беларусь».