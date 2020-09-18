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Азаренко разгромила действующую чемпионку Australian Open Софью Кенин

18.09.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла в третий круг проходящего в Риме турнира. Спортсменка разгромила пятую ракетку мира, американку Софью Кенин, не позволив ей взять ни одного гейма – 6:0, 6:0, сообщает ESPN.

Как отмечается, поединок полдлился чуть больше часа. Азаренко выполнила две подачи на вылет, сделала шесть брейков и не допустила ни одной двойной ошибки.

Действующая чемпионка Australian Open Кенин смогла сделать один эйс, допустила две двойные ошибки и не сумела взять подачи соперницы.

В следующем круге Азаренко сыграет с россиянкой Дарьей Касаткиной, которая ранее оказалась сильнее чешской теннисистки Катержины Синяковой.

Напомним, на минувшей неделе Азаренко дошла до финала US Open, обыграв в полуфинале знаменитую Серену Уильямс.



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Белорусская теннисистка не позволила сопернице взять ни одного гейма — 6:0, 6:0.
 
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