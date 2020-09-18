|
Азаренко разгромила действующую чемпионку Australian Open Софью Кенин
18.09.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла в третий круг проходящего в Риме турнира. Спортсменка разгромила пятую ракетку мира, американку Софью Кенин, не позволив ей взять ни одного гейма – 6:0, 6:0, сообщает ESPN.
Как отмечается, поединок полдлился чуть больше часа. Азаренко выполнила две подачи на вылет, сделала шесть брейков и не допустила ни одной двойной ошибки.
В следующем круге Азаренко сыграет с россиянкой Дарьей Касаткиной, которая ранее оказалась сильнее чешской теннисистки Катержины Синяковой.
Напомним, на минувшей неделе
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская теннисистка не позволила сопернице взять ни одного гейма — 6:0, 6:0.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)