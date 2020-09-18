Новые видеокарты Nvidia покупают за $70 тысяч

Источник материала: Onliner

Вчера стартовали продажи флагманской видеокарты GeForce RTX 3080 . Проблема в том, что из-за крайне высоко спроса на новинку она вчера же и исчезла из официальной розницы: карточки закончились. Зато активизировались спекулянты на eBay.

Уточним, что официальная стоимость GeForce RTX 3080 составляет $700. На eBay полно предложений, где продавцы просят за новинку «всего» вдвое больше. Но встречаются и совсем фантастические предложения — за $20 тыс. и даже за $50 тыс. Более того, как утверждает Gizmodo, кто-то купил карту за $70 тыс.!





В Nvidia знают о дефиците GeForce RTX 3080 и даже принесли извинения. В компании сослались на беспрецедентный спрос и пообещали как-нибудь когда-нибудь решить проблему.