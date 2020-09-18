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Новые видеокарты Nvidia покупают за $70 тысяч
Источник материала: Onliner
Вчера стартовали продажи флагманской видеокарты
Уточним, что официальная стоимость GeForce RTX 3080 составляет $700. На eBay полно предложений, где продавцы просят за новинку «всего» вдвое больше. Но встречаются и совсем фантастические предложения — за $20 тыс. и даже за $50 тыс. Более того, как
В Nvidia знают о дефиците GeForce RTX 3080 и даже принесли извинения. В компании сослались на беспрецедентный спрос и пообещали как-нибудь когда-нибудь решить проблему.
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti, базовая частота 1354 МГц, Turbo-частота 1468 МГц, частота памяти 1752 МГц, 128 бит, доп. питание: 6 pin, 2 слота, DVI, HDMI, DisplayPort
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Вчера стартовали продажи флагманской видеокарты GeForce RTX 3080. Проблема в том, что из-за крайне высоко спроса на новинку она вчера же и исчезла из официальной розницы:...
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