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МАПИД подарил Лукашенко двухкомнатную квартиру, а он передарил ее военным
Источник материала: Onliner
Сегодня Лукашенко посещает ОАО «МАПИД» и высказывается о строительной отрасли Беларуси. Кроме ожидаемых заявлений о необходимости сократить строительство жилья в Минске и о том, что стройорганизации не должны находиться «на побегушках у частников», во время посещения предприятия случилось нечто необычное.
МАПИД подарил Лукашенко сертификат на двухкомнатную квартиру, но одаряемый посчитал, что она нужнее военным,
— Куда мне его девать? Президент по закону не имеет права принимать подарки, — сказал Лукашенко. — Спасибо большое. Это мы для военных.
Сертификат был передан председателю Совета Республики и уполномоченному по городу Минску Наталье Кочановой.
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Сегодня Лукашенко посещает ОАО «МАПИД» и высказывается о строительной отрасли Беларуси. Кроме ожидаемых заявлений о необходимости сократить строительство жилья...
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