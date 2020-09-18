МАПИД подарил Лукашенко двухкомнатную квартиру, а он передарил ее военным

Источник материала: Onliner

Сегодня Лукашенко посещает ОАО «МАПИД» и высказывается о строительной отрасли Беларуси. Кроме ожидаемых заявлений о необходимости сократить строительство жилья в Минске и о том, что стройорганизации не должны находиться «на побегушках у частников», во время посещения предприятия случилось нечто необычное.

МАПИД подарил Лукашенко сертификат на двухкомнатную квартиру, но одаряемый посчитал, что она нужнее военным, передает его пресс-служба.

— Куда мне его девать? Президент по закону не имеет права принимать подарки, — сказал Лукашенко. — Спасибо большое. Это мы для военных.

Сертификат был передан председателю Совета Республики и уполномоченному по городу Минску Наталье Кочановой.