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МАПИД подарил Лукашенко двухкомнатную квартиру, а он передарил ее военным

18.09.2020 12:17 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня Лукашенко посещает ОАО «МАПИД» и высказывается о строительной отрасли Беларуси. Кроме ожидаемых заявлений о необходимости сократить строительство жилья в Минске и о том, что стройорганизации не должны находиться «на побегушках у частников», во время посещения предприятия случилось нечто необычное.

МАПИД подарил Лукашенко сертификат на двухкомнатную квартиру, но одаряемый посчитал, что она нужнее военным, передает его пресс-служба.

— Куда мне его девать? Президент по закону не имеет права принимать подарки, — сказал Лукашенко. — Спасибо большое. Это мы для военных.

Сертификат был передан председателю Совета Республики и уполномоченному по городу Минску Наталье Кочановой.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня Лукашенко посещает ОАО «МАПИД» и высказывается о строительной отрасли Беларуси. Кроме ожидаемых заявлений о необходимости сократить строительство жилья...
 
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