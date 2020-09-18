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«Девочка открывает рот под мой вокал». Певица обвинила в плагиате участницу вчерашнего женского форума
Источник материала: Tut.by
Сегодня молодая певица Стефания Соколова выложила в своем инстаграме возмущенный пост:
«Сегодня я отказалась петь на концерте. На видео неизвестная девочка, которая открывает рот под мой вокал! Никто даже не спрашивал разрешения, мы просто увидели запись! Как это возможно? Кто эта девочка? А как же нарушение авторских прав?»
Вот выступление, о котором идет речь:
А вот выступление самой Стефании, которое, как видно, состоялось ранее — 3 июля.
Стефания — финалистка шоу «Голос. Дети», лауреат международных вокальных конкурсов и премии президента. «Кто эта девочка?» из видео понять трудно: ведущий не объявил ее имя, также его нет в титрах.
На данный момент мы пытаемся связаться со Стефанией, а также узнать, кто представляет молодую певицу, которая вчера выступила на концерте, чтобы получить у них комментарии. Материал будет дополнен.
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«Девочка открывает рот под мой вокал». Певица обвинила в плагиате участницу вчерашнего женского форума
Сегодня молодая певица Стефания Соколова выложила в своем инстаграме возмущенный пост. Рассказываем, что расстроило девушку.
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