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«Девочка открывает рот под мой вокал». Певица обвинила в плагиате участницу вчерашнего женского форума

18.09.2020 12:21 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вчера в «Минск-Арене» прошел большой женский форум, на котором выступили белорусские артисты, приглашенная звезда — Николай Басков и даже Александр Лукашенко. В том числе, привлекли и молодых талантов, и как раз с этим выступлением вышла заминка.

Сегодня молодая певица Стефания Соколова выложила в своем инстаграме возмущенный пост:

«Сегодня я отказалась петь на концерте. На видео неизвестная девочка, которая открывает рот под мой вокал! Никто даже не спрашивал разрешения, мы просто увидели запись! Как это возможно? Кто эта девочка? А как же нарушение авторских прав?»

Вот выступление, о котором идет речь:

А вот выступление самой Стефании, которое, как видно, состоялось ранее — 3 июля.

Стефания — финалистка шоу «Голос. Дети», лауреат международных вокальных конкурсов и премии президента. «Кто эта девочка?» из видео понять трудно: ведущий не объявил ее имя, также его нет в титрах.

На данный момент мы пытаемся связаться со Стефанией, а также узнать, кто представляет молодую певицу, которая вчера выступила на концерте, чтобы получить у них комментарии. Материал будет дополнен.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня молодая певица Стефания Соколова выложила в своем инстаграме возмущенный пост. Рассказываем, что расстроило девушку.
 
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