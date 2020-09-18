ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Киркоров, Басков, Дорофеева, Солодуха, Ланская и другие звезды спели о «любимой, которую не отдают»

18.09.2020 12:21 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Звезды белорусской и российской эстрады поддержали действующую власть и спели о том, что «любимую не отдают». Видео появилось на YouTube-канале группы Aura.

В песне артисты спели о том, что в Беларуси их небо, их дом и их сердце. А еще, что здесь все родное и близкое с детства. Они признались, что всей душой любят свою землю и что тут будут жить их дети (в мире, любви и согласии). Лейтмотивом звучит фраза «Просто знай — любимую не отдают» (в тексте песни после этой строчки стоит три восклицательных знака).

В записи трека приняли участие почти два десятка исполнителей и коллективов. Среди них белорусы: Анатолий Ярмоленко, Руслан Алехно, Виктория Алешко, группа AURA, Жанет, Ирина Дорофеева, Александр Солодуха, Алена Ланская, арт-группа «Белорусы», Владимир Громов, Анастасия Москвина и сестры Груздевы.

Примечательно, что некоторые части композиции о Беларуси, в которой «мой дом и все родное и близкое с детства», исполнили российские артисты Филипп Киркоров, Николай Басков, Анита Цой, Денис Майданов, Диана Гурцкая, Александр Буйнов.

На данный момент у видео 70 тысяч просмотров. Комментарии, как и «лайки» с «дизлайками», под видео отключены.

Читайте также

Минске появился еще один «диджей перемен». Поговорили с парнем, который устроил рейв у стелы">
В Минске появился еще один «диджей перемен». Поговорили с парнем, который устроил рейв у стелы
Звезды на митингах. Кого из знаменитостей заметили на акциях за и против власти

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Звезды белорусской и российской эстрады поддержали действующую власть и спели о том, что «любимую не отдают». Видео появилось на YouTube-канале группы Aura.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Девятовский в отпуске». Федерация легкой атлетики назначила выборы нового председателя
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.09.2020
Mir24.TV Belarus
18.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика