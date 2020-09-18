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Киркоров, Басков, Дорофеева, Солодуха, Ланская и другие звезды спели о «любимой, которую не отдают»
Источник материала: Tut.by
Звезды белорусской и российской эстрады поддержали действующую власть и спели о том, что «любимую не отдают». Видео появилось на YouTube-канале группы Aura.
В песне артисты спели о том, что в Беларуси их небо, их дом и их сердце. А еще, что здесь все родное и близкое с детства. Они признались, что всей душой любят свою землю и что тут будут жить их дети (в мире, любви и согласии). Лейтмотивом звучит фраза «Просто знай — любимую не отдают» (в тексте песни после этой строчки стоит три восклицательных знака).
В записи трека приняли участие почти два десятка исполнителей и коллективов. Среди них белорусы: Анатолий Ярмоленко, Руслан Алехно, Виктория Алешко, группа AURA, Жанет, Ирина Дорофеева, Александр Солодуха, Алена Ланская, арт-группа «Белорусы», Владимир Громов, Анастасия Москвина и сестры Груздевы.
Примечательно, что некоторые части композиции о Беларуси, в которой «мой дом и все родное и близкое с детства», исполнили российские артисты Филипп Киркоров, Николай Басков, Анита Цой, Денис Майданов, Диана Гурцкая, Александр Буйнов.
На данный момент у видео 70 тысяч просмотров. Комментарии, как и «лайки» с «дизлайками», под видео отключены.
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Звезды белорусской и российской эстрады поддержали действующую власть и спели о том, что «любимую не отдают». Видео появилось на YouTube-канале группы Aura.
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