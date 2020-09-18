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«Девятовский в отпуске». Федерация легкой атлетики назначила выборы нового председателя
Источник материала: Tut.by
24 сентября Белорусская федерация легкой атлетики проведет внеочередную конференцию, в программе которой стоят выборы председателя.
Сейчас эту должность занимает известный легкоатлет и депутат Вадим Девятовский. Около месяца назад он дал интервью, в котором заявил, что
Как уточнила SPORT.TUT.BY исполнительный директор федерации Мария Колосовская, «Вадим Анатольевич сейчас находится в отпуске. С ним все хорошо, и он планирует посетить конференцию». Что касается деятельности БФЛА, то организация продолжает работать в штатном режиме.
Отметим, что белорусские легкоатлеты в сентябре активно выступают в международных соревнованиях, а Эльвира Герман, Максим Недосеков и Анастасия Мирончик-Иванова отметились победами на стартах в Словакии.
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24 сентября Белорусская федерация легкой атлетики проведет внеочередную Конференцию.
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