Лукашенко приехал на МАПИД и потребовал, чтобы государственные тресты не были на побегушках у частников

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко сегодня посетил крупнейшего государственного застройщика — ОАО «МАПИД» — и потребовал, чтобы государственные тресты не были на побегушках у частников. О чем еще говорилось, сообщает пресс-служба президента.

Лукашенко сказал, что стройорганизации с собственной производственной базой должны быть загружены объемами жилищного строительства в первоочередном плане.

Он отметил, что порой имели место факты, когда государственные строительные тресты с собственным производством строят жилье по заказу частников и у последних остается основная часть прибыли.

— Чтобы тресты не были на побегушках у частников, — сказал он. — С 1 января будущего года на эту тему не должно быть разговоров.

При этом Лукашенко пояснил, что как государственные, так и частные строительные организации, имеющие свою производственную базу, должны в первую очередь привлекаться к жилищному строительству.

— Они должны быть загружены в первоочередном плане. В противном случае, зачем они создавали эти мощности, — сказал президент.

Как рассказал председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев, уже была проведена работа по изысканию площадок под строительство для крупных государственных застройщиков.

— Сейчас активно работаем по строительству сетей. Выходим на то, чтобы со следующего года максимально загрузить строительные предприятия, — сказал он.

По его словам, загрузка «МАПИДа» уже превышает 80%. Вскоре завершается модернизация Завода эффективных промышленных конструкций, и для этого предприятия уже обозначены площадки под строительство с перспективой на два года.

— Эти организации самодостаточные, у них есть проектные организации, они выполняют весь комплекс работ, строят дома практически под ключ из собственных материалов и с использованием собственных рабочих сил, — сказал руководитель Мингорисполкома.

Глава государства обратил внимание на возможность более широкого продвижения белорусских строительных услуг в Россию. Он отметил, что в России сейчас активно реализуются различные проекты, где могут быть востребованы белорусские строители. Об этом шла речь и во время переговоров Александра Лукашенко с Владимиром Путиным. Один из крупных проектов — это строительство космодрома «Восточный».

Кроме того, президент еще раз подтвердил свое требование по сокращению жилищного строительства в Минске, чтобы не перенаселять столицу.

— Это не просто разговор. Это возьмем на жесткий контроль. Надо строить жилье так, чтобы распределить производственные силы по стране, — сказал Александр Лукашенко.