Кардиолог объясняет, какая одышка должна насторожить

Источник материала: Tut.by

Одышка — это не норма, и к ней не нужно привыкать, уверена врач-кардиолог Надежда Парахневич. Какая одышка наиболее опасная и почему ее нельзя перетерпеть? Врач отвечает на популярные вопросы.



Надежда Парахневичврач- кардиолог высшей категории медицинского центра «София» врач-высшей категории медицинского центра «София»

— Одышка — это не болезнь, а одна из приспособительных функций организма, а также симптом самых разных заболеваний — от сердечно-сосудистых до легочных. Одышкой считается затрудненное или учащенное дыхание, когда человек субъективно ощущает недостаток воздуха, когда меняется глубина, ритм и частота его дыхания.

Опаснее всего внезапная (у здорового человека) и одышка в состоянии покоя или ночная (в этом случае человек вынужден просыпаться и присаживаться, чтобы вздохнуть, потому что ему не хватает воздуха). При этом одышка бывает инспираторная и экспираторная: в первом случае тяжело вдохнуть воздух, а во втором — его выдохнуть. В любом из случаев одышка не появляется просто так, с ее помощью организм сигнализирует о проблеме со здоровьем.

Почему появляется одышка?

— Наиболее частая причина — сердечная недостаточность. Она вызывает застой крови в легких: они становятся более тяжелыми, набухают и не могут обеспечить нормальное обогащение крови кислородом. Для компенсации недостатка воздуха включается механизм учащенного дыхания. Сердечная одышка может быть связана со стенокардией и будущим инфарктом, поэтому ее обязательно нужно обследовать у кардиолога: в противном случае может возникнуть одышка в покое, из-за которой человек может даже задохнуться.



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Если одышка сопровождается температурой, она может свидетельствовать о бронхите, пневмонии и других заболеваниях легких, когда скапливающаяся в них жидкость мешает правильному дыханию и насыщению организма кислородом.

Важно обратить внимание на внезапно появляющуюся одышку, она может указывать на такой серьезный недуг, как тромбоэмболия легочной артерии: при ней происходит закупорка легочной артерии тромбом, легкое перестает работать, углекислый газ не выводится из организма, а это может привести к летальному исходу.

Еще одна возможная причина одышки — почечная недостаточность. Нарушение работы почек может привести к анемии и метаболическим нарушениям, которые могут ослабить функции дыхания.

Уже очевидная причина — ожирение. Лишний вес перегружает сердечно-сосудистую систему, в некоторых случаях жир может «подпирать» легкие и не позволять им нормально расправляться. Чтобы избавиться от такой одышки, необходимо похудеть.

Одышка может возникать и от дефицита движения. Если организм не привык к бегу, а вы сорвались с офисного стула и догнали автобус, то одышке не нужно удивляться. Но излечить ее не так сложно: верните в свою жизнь регулярную физическую активность.

Еще одна, но уже скрытая причина, — анемия у худых людей. У здорового на вид человека падает уровень гемоглобина, от этого развивается одышка. В таком случае нужно поднять гемоглобин, а в этом поможет рацион с продуктами, богатыми железом.

Появляться одышка может на фоне неврозов и панических атак. В отличие от сердечной или легочной одышки, невротическую можно вылечить успокоительными, йогой, прогулкой на свежем воздухе. Человек должен выйти из состояния стресса — тогда его дыхание наладится.

Когда одышку надо лечить?

— Безусловно, особенно насторожить должна внезапная и ночная одышка: если она произошла хоть единожды — не ждите повторений. Кроме того, одышка считается патологией, если возникает в обычных ситуациях, при привычной нагрузке. Например, раньше вы спокойно ходили в быстром темпе три километра, а теперь почувствовали, что задыхаетесь по пути до ближайшей остановки. Прежде вы пешком поднимались на третий этаж, а теперь из-за одышки ездите на лифте — во всех таких случаях стоит обратиться к врачу, чтобы узнать диагноз и начать правильное лечение.