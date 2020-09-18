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Прокуратура начала устанавливать личности минчан, которые ходили на митинги с детьми. Будут лишать родительских прав?
Источник материала: KYKY>
Прокуратура Минска «взялась» за родителей, которые воспитывают несовершеннолетних детей – и ходят с ними на мирные митинги. Оказывается, им уже шлют предупреждения.
На сайте прокуратуры
И это не все: в Минске устанавливают родителей, которые участвовали в акциях с малолетними детьми. «В развитие ситуации столичная прокуратура направила в ГУВД Мингорисполкома соответствующее письмо. Компетентные органы впоследствии будут проинформированы о данных фактах для рассмотрения вопроса о возможном семейном неблагополучии», — сообщает прокуратура.
Пока напрямую о лишении родительских прав за походы с несовершеннолетними детьми на митинги не говорят. Так что остается гадать, это только угрозы или социальные службы реально начнут ходить по домам и проверять условия, в которых живут дети.
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Прокуратура начала устанавливать личности минчан, которые ходили на митинги с детьми. Будут лишать родительских прав?
Прокуратура Минска «взялась» за родителей, которые воспитывают несовершеннолетних детей – и ходят с ними на мирные митинги. Оказывается, им уже шлют...
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