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Прокуратура начала устанавливать личности минчан, которые ходили на митинги с детьми. Будут лишать родительских прав?

18.09.2020 12:27 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Прокуратура Минска «взялась» за родителей, которые воспитывают несовершеннолетних детей – и ходят с ними на мирные митинги. Оказывается, им уже шлют предупреждения. 

На сайте прокуратуры сообщается: «В целях упреждения возможных нарушений законодательства о массовых мероприятиях и невыполнения родителями обязанностей по воспитанию их детей прокурорские работники в Минске уже объявили 140 официальных предупреждений. И эта работа будет продолжена». 

И это не все: в Минске устанавливают родителей, которые участвовали в акциях с малолетними детьми. «В развитие ситуации столичная прокуратура направила в ГУВД Мингорисполкома соответствующее письмо. Компетентные органы впоследствии будут проинформированы о данных фактах для рассмотрения вопроса о возможном семейном неблагополучии», — сообщает прокуратура. 

Пока напрямую о лишении родительских прав за походы с несовершеннолетними детьми на митинги не говорят. Так что остается гадать, это только угрозы или социальные службы реально начнут ходить по домам и проверять условия, в которых живут дети. 

 
Теги: Минск
 
 
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Прокуратура Минска «взялась» за родителей, которые воспитывают несовершеннолетних детей – и ходят с ними на мирные митинги. Оказывается, им уже шлют...
 
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