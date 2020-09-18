Прокуратура начала устанавливать личности минчан, которые ходили на митинги с детьми. Будут лишать родительских прав?

Источник материала: KYKY

Прокуратура Минска «взялась» за родителей, которые воспитывают несовершеннолетних детей – и ходят с ними на мирные митинги. Оказывается, им уже шлют предупреждения.

На сайте прокуратуры сообщается : «В целях упреждения возможных нарушений законодательства о массовых мероприятиях и невыполнения родителями обязанностей по воспитанию их детей прокурорские работники в Минске уже объявили 140 официальных предупреждений. И эта работа будет продолжена».

И это не все: в Минске устанавливают родителей, которые участвовали в акциях с малолетними детьми. «В развитие ситуации столичная прокуратура направила в ГУВД Мингорисполкома соответствующее письмо. Компетентные органы впоследствии будут проинформированы о данных фактах для рассмотрения вопроса о возможном семейном неблагополучии», — сообщает прокуратура.

Пока напрямую о лишении родительских прав за походы с несовершеннолетними детьми на митинги не говорят. Так что остается гадать, это только угрозы или социальные службы реально начнут ходить по домам и проверять условия, в которых живут дети.