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Человек с автоматом по имени Тимберлейк. Ургант высмеял Колю Лукашенко

18.09.2020 12:27 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Вчера мы рассказывали вам новость, которую сообщила российская «КП»: Коля Лукашенко будет учиться в лицее МГУ. Также «КП» уточнила, что Коля «будет учиться под вымышленной фамилией. И по крайней мере первое время - дистанционно». Эта информация пока официально не подтверждена. 

Иван Ургант, который всегда комментирует в вечернем выпуске своего шоу новости, видимо, не смог пройти мимо такой «сенсации». Вот, что он сказал: «В связи с этим говорю школьникам: если к вам в класс зайдет человек с автоматом Калашникова и скажет, что его зовут Джастин Тимберлейк, знайте – это сын «президента» Беларуси».

 

 
Теги: Новости
 
 
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Вчера мы рассказывали вам новость, которую сообщила российская «КП»: Коля Лукашенко будет учиться в лицее МГУ. Также «КП» уточнила, что Коля «будет учиться под...
 
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