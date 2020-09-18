Человек с автоматом по имени Тимберлейк. Ургант высмеял Колю Лукашенко

Источник материала: KYKY

Вчера мы рассказывали вам новость, которую сообщила российская «КП»: Коля Лукашенко будет учиться в лицее МГУ. Также «КП» уточнила, что Коля «будет учиться под вымышленной фамилией. И по крайней мере первое время - дистанционно». Эта информация пока официально не подтверждена.

Иван Ургант, который всегда комментирует в вечернем выпуске своего шоу новости, видимо, не смог пройти мимо такой «сенсации». Вот, что он сказал: «В связи с этим говорю школьникам: если к вам в класс зайдет человек с автоматом Калашникова и скажет, что его зовут Джастин Тимберлейк, знайте – это сын «президента» Беларуси».