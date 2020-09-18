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Человек с автоматом по имени Тимберлейк. Ургант высмеял Колю Лукашенко
Источник материала: KYKY>
Вчера мы
Иван Ургант, который всегда комментирует в вечернем выпуске своего шоу новости, видимо, не смог пройти мимо такой «сенсации». Вот, что он сказал: «В связи с этим говорю школьникам: если к вам в класс зайдет человек с автоматом Калашникова и скажет, что его зовут Джастин Тимберлейк, знайте – это сын «президента» Беларуси».
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Вчера мы рассказывали вам новость, которую сообщила российская «КП»: Коля Лукашенко будет учиться в лицее МГУ. Также «КП» уточнила, что Коля «будет учиться под...
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