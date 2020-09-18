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Эксперт о политическом "алкоголизме" и ситуации в Беларуси

18.09.2020 12:37 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Эксперт о политическом "алкоголизме"

Иногда приходится слышать одну и ту же историю о том, как легко и приятно становится от небольшой дозы алкоголя. Однако, этот путь заканчивается всегда одинаково: сначала 50 граммов, потом 100, потом 150 и так далее, финал предсказуем. Так же и в политике, считает руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН, профессор Николай Межевич. 

Пресс-служба президента Республики Беларусь
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"Когда мы слышим от белорусских протестующих, что все это – внутреннее дело страны, что русскому языку ничего не угрожает и проблема лишь в одном Лукашенко, то во всех нюансах вспоминаются страны Балтии, где начало риторики было идентичным. А закончилось тем, что музеи Великой Отечественной войны превратились в музеи оккупации", – рассуждает эксперт.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Беларуси 9 августа после выборов президента, на которых по данным ЦИК победил Лукашенко (и набрал 80,1% голосов). Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (по данным ЦИК у нее чуть больше 10% голосов). В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Начиная с 12 августа протесты проходят мирно, в милиции говорят о "точечных задержаниях" самых активных участников.

Комментарий известного политического эксперта Николая Межевича слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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Безобидные лозунги прокладывают путь куда более тяжелым политическим явлениям, полагает известный российский эксперт Николай Межевич.
 
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