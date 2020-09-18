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Эксперт о политическом "алкоголизме" и ситуации в Беларуси
18.09.2020 12:37 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Иногда приходится слышать одну и ту же историю о том, как легко и приятно становится от небольшой дозы алкоголя. Однако, этот путь заканчивается всегда одинаково: сначала 50 граммов, потом 100, потом 150 и так далее, финал предсказуем. Так же и в политике, считает руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН, профессор Николай Межевич.
Пресс-служба президента Республики Беларусь
"Когда мы слышим от белорусских протестующих, что все это – внутреннее дело страны, что русскому языку ничего не угрожает и проблема лишь в одном Лукашенко, то во всех нюансах вспоминаются страны Балтии, где начало риторики было идентичным. А закончилось тем, что музеи Великой Отечественной войны превратились в музеи оккупации", – рассуждает эксперт.
Массовые
Комментарий известного политического эксперта Николая Межевича слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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Безобидные лозунги прокладывают путь куда более тяжелым политическим явлениям, полагает известный российский эксперт Николай Межевич.
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