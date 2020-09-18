Лукашенко возьмет под жесткий контроль строительство жилья в Минске

Александр Лукашенко в очередной раз потребовал сократить жилищное строительство в Минске, чтобы не перенаселять столицу. Об этом он заявил 18 сентября во время посещения ОАО «МАПИД».

«Это не просто разговор. Это возьмем на жесткий контроль. Надо строить жилье так, чтобы распределить производственные силы по стране», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Он также обратил внимание на дальнейшее продвижение белорусских строительных услуг в Россию. Лукашенко отметил, что в России сейчас активно реализуются различные проекты, где могут быть востребованы белорусские строители. Об этом, по его словам, шла речь и во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Один из крупных проектов — это строительство космодрома «Восточный», заявил он.

Лукашенко подчеркнул, что «стройорганизации с собственной производственной базой должны быть загружены объемами жилищного строительства в первоочередном плане». Он отметил, что «порой имели место факты, когда государственные строительные тресты с собственным производством строят жилье по заказу частников и у последних остается основная часть прибыли». «Чтобы тресты не были на побегушках у частников. С 1 января будущего года на эту тему не должно быть разговоров», — потребовал он.

При этом Лукашенко пояснил, что как государственные, так и частные строительные организации, имеющие свою производственную базу, должны в первую очередь привлекаться к жилищному строительству. «Они должны быть загружены в первоочередном плане. В противном случае зачем они создавали эти мощности», — сказал он.

Как доложил председатель Минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев, «уже проведена работа по изысканию площадок под строительство для крупных государственных застройщиков». «Сейчас активно работаем по строительству сетей. Выходим на то, чтобы со следующего года максимально загрузить строительные предприятия», — сказал он.

По его словам, загрузка «МАПИДа» уже превышает 80%. Завершается модернизация Завода эффективных промышленных конструкций, и для этого предприятия уже обозначены площадки под строительство с перспективой на два года.

«Эти организации самодостаточные, у них есть проектные организации, они выполняют весь комплекс работ, строят дома практически под ключ из собственных материалов и с использованием собственных рабочих сил», — отметил руководитель Мингорисполкома.

Александр Лукашенко, принимая весной прошлого года с докладом председателя Мингорисполкома Анатолия Сивака, заявил, что строительство жилья в столице будет ежегодно сокращаться, а основной акцент будут делать на развитии городов-спутников.

«Вы помните, в старые добрые времена мы приняли концепцию будущей застройки и приведения в порядок строительства в Минске. И договорились о том, что потихоньку, насколько получится, будем сворачивать строительство в Минске и выносить его в города-спутники, чтобы не повторить печальную судьбу родственных нам городов. Возьмите Киев, Питер, я уже не говорю о Москве, когда трудовые ресурсы стягиваются в одно место. Минск не резиновый. Знаю, как минчане это восприняли. Они поддерживают такую тенденцию», — сказал Лукашенко.

В конце декабря 2019 года он подписал указ о господдержке строительства жилья для нуждающихся в улучшении жилищных условий во всех городах-спутниках, в том числе для минчан.

В 2020 году в столице запланировано построить 630 тыс. кв. м жилья.