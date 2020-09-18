Тихановская назвала «новым уровнем отрыва от реальности» заявление Лукашенко о закрытии границ

Вчерашнее заявление Александра Лукашенко о закрытии границ Светлана Тихановская назвала «новым уровнем отрыва от реальности».

«Лукашенко уже пугал нас несуществующими врагами, обвинял мирных людей в насилии, а настоящих патриотов — в предательстве Родины. Но то, что он вчера наговорил про закрытие границ, — это новый уровень отрыва от реальности, — говорится в комментарии экс-кандидата в президенты Беларуси, который размещен в телеграм-канале «Пул Первой».

По мнению Тихановской, это слова «слабого человека из его собственного воображаемого мира». «Не слушайте и не обращайте внимания на то, что говорит Лукашенко. Он потерял всякое доверие. Все наши соседи — наши друзья. Все белорусы — один народ», — сказала она.