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Почти 30 стран осудили отключение интернета в Беларуси

18.09.2020 12:43 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Пресс-служба Госдепартамента США распространила заявление 29 стран, в котором они осудили отключение интернета в Беларуси.

«Мы, подписавшиеся, глубоко обеспокоены и осуждаем частичное или полное отключение интернета, о котором недавно сообщалось и которое продолжается, а также целенаправленное блокирование контента со стороны правительства Беларуси после проведения сфальсифицированных выборов президента Беларуси 2020 года», – говорится в заявлении.

Под документом подписались представители США, Австралии, Австрии, Бельгии, Болгарии, Канады, Кипра, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Исландии, Ирландии, Японии, Латвии, Лихтенштейна, Литвы, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Польши, Словении, Швеции, Швейцарии, Великобритании и Украины, передает ТАСС.

Власти государств также выразили в связи с этим глубокую обеспокоенность.

 
 
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Пресс-служба Госдепартамента США распространила заявление 29 стран, в котором они осудили отключение интернета в Беларуси.
 
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