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Новая дата отмены роуминга Беларуси и России октябрь

18.09.2020 13:09 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: belta.by

Обсуждение проходило на видеоконференции между Минсвязи Беларуси и Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России с участием белорусских и российских операторов электросвязи и других заинтересованных ведомств.

Белорусская сторона обозначила вопросы, которые необходимо решить к 1 октября, включая тестирование пропуска роумингового трафика и мероприятия по выявлению и пресечению фрода на сетях электросвязи. Российская сторона дополнила и поддержала эти предложения, передает БЕЛТА.

 
 
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Беларусь и Россия обсудили необходимые действия для отмены роуминга к 1 октября на территории Союзного государства. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства...
 
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