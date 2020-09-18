Новая дата отмены роуминга Беларуси и России октябрь

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Фото: belta.by

Обсуждение проходило на видеоконференции между Минсвязи Беларуси и Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России с участием белорусских и российских операторов электросвязи и других заинтересованных ведомств.



Белорусская сторона обозначила вопросы, которые необходимо решить к 1 октября, включая тестирование пропуска роумингового трафика и мероприятия по выявлению и пресечению фрода на сетях электросвязи. Российская сторона дополнила и поддержала эти предложения, передает БЕЛТА.