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Новая дата отмены роуминга Беларуси и России октябрь
Источник материала: Myfin
Обсуждение проходило на видеоконференции между Минсвязи Беларуси и Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России с участием белорусских и российских операторов электросвязи и других заинтересованных ведомств.
Белорусская сторона обозначила вопросы, которые необходимо решить к 1 октября, включая тестирование пропуска роумингового трафика и мероприятия по выявлению и пресечению фрода на сетях электросвязи. Российская сторона дополнила и поддержала эти предложения, передает БЕЛТА.
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Беларусь и Россия обсудили необходимые действия для отмены роуминга к 1 октября на территории Союзного государства. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства...
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