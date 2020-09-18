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Тихановская: Ситуация в Беларуси требует международного вмешательства
Источник материала: АФН
Светлана Тихановская, выступая в совете ООН по правам человека, заявила, что ситуация в Беларуси требует немедленного международного вмешательства.
Она призвала допустить в страну спецдокладчика ООН по правам человека.
Беларусь, Россия, Китай и Венесуэла заявили о нарушении регламента. Кроме того, постоянный представитель Беларуси в ООН потребовал остановить трансляцию ее выступления.
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Светлана Тихановская, выступая в совете ООН по правам человека, заявила, что ситуация в Беларуси требует немедленного международного вмешательства.
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