Тихановская: Ситуация в Беларуси требует международного вмешательства

Источник материала: АФН

Светлана Тихановская, выступая в совете ООН по правам человека, заявила, что ситуация в Беларуси требует немедленного международного вмешательства.

Она призвала допустить в страну спецдокладчика ООН по правам человека.

Беларусь, Россия, Китай и Венесуэла заявили о нарушении регламента. Кроме того, постоянный представитель Беларуси в ООН потребовал остановить трансляцию ее выступления.