Ургант пошутил об обучении Коли Лукашенко в Москве под вымышленной фамилией

















В связи с этим говорю школьникам: если к вам в класс зайдёт человек с автоматом Калашникова и скажет, что его зовут Джастин Тимберлейк, знайте, это сын президента Белaруси, — пошутил ведущий.





Ранее стало известно, что Николай Лукашенко забрал документы из лицея Белорусского государственного университета. По данным СМИ, он поступил в гимназию МГУ имени Ломоносова. Однако в секретариате учебного заведения опровергли эти сообщения.