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Ургант пошутил об обучении Коли Лукашенко в Москве под вымышленной фамилией
Источник материала: Партизан
Телеведущий Иван Ургант в своём вечернем шоу на Первом канале прокомментировал новость о том, что Николай Лукашенко будет учиться в Москве под вымышленной фамилией.
В связи с этим говорю школьникам: если к вам в класс зайдёт человек с автоматом Калашникова и скажет, что его зовут Джастин Тимберлейк, знайте, это сын президента Белaруси, — пошутил ведущий.
Ранее стало известно, что Николай Лукашенко забрал документы из лицея Белорусского государственного университета. По данным СМИ, он поступил в гимназию МГУ имени Ломоносова. Однако в секретариате учебного заведения опровергли эти сообщения.
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Телеведущий Иван Ургант в своём вечернем шоу на Первом канале прокомментировал новость о том, что Николай Лукашенко будет учиться в Москве под вымышленной...
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