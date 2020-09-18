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Тихановская в ООН потребовала срочного международного вмешательства в ситуацию в Беларуси

18.09.2020 13:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Светлана Тихановская заявила на дебатах по Беларуси в совете ООН по правам человека, что ситуация в Беларуси требует незамедлительного международного вмешательства.

Тихановская в ООН потребовала срочного международного вмешательства в ситуацию в Беларуси
По ее словам, ситуация требует вмешательства совета по правам человека ООН. Она также призвала допустить в страну специального докладчика ООН в Беларусь, передает rbc.ua

"Мирных протестующих незаконно задерживали, избивали, насиловали, некоторые из протестующих скончались", - заявила Тихановская в онлайн-обращении.

Она также подтвердила готовность вести переговоры с властями и искать мирное решение кризиса. 

Постоянный представитель Беларуси при отделении ООН в Женеве Юрий Амбразевич потребовал остановить трансляцию ее выступления.

"Я вновь прошу прекратить трансляцию видео, не имеющих отношения ни по сути, ни по процедурной стороне к событию, которое происходит сегодня здесь, в стенах Совета ООН по правам человека. 

Выступление отдельно избранных граждан Республики Беларусь не может рассматриваться приемлемым. Просьба прекратить трансляцию видео Светланы Тихановской», — цитирует Амбазевича РИА Новости.

Он заявил, что Минск опровергает обвинения в сексуальном насилии над задержанными участниками протестных акций и отверг претензии в политически мотивированных арестах.

Представители России, Белоруссии, Венесуэлы и КНР выступили 

Также за прекращение дебатов по Беларуси выступили представители России, Венесуэлы и Китая.

Мероприятие проходит в Женеве на полях 45-й сессии Совета ООН по правам человека. Начать дебаты потребовала 11 сентября Германия, выступавшая от имени Евросоюза.
 
Теги: Минск
 
 
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Светлана Тихановская заявила на дебатах по Беларуси в совете ООН по правам человека, что ситуация в Беларуси требует незамедлительного международного...
 
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