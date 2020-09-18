Тихановская в ООН потребовала срочного международного вмешательства в ситуацию в Беларуси

rbc.ua По ее словам, ситуация требует вмешательства совета по правам человека ООН. Она также призвала допустить в страну специального докладчика ООН в Беларусь, передает





"Мирных протестующих незаконно задерживали, избивали, насиловали, некоторые из протестующих скончались", - заявила Тихановская в онлайн-обращении.





Она также подтвердила готовность вести переговоры с властями и искать мирное решение кризиса.





Постоянный представитель Беларуси при отделении ООН в Женеве Юрий Амбразевич потребовал остановить трансляцию ее выступления.





"Я вновь прошу прекратить трансляцию видео, не имеющих отношения ни по сути, ни по процедурной стороне к событию, которое происходит сегодня здесь, в стенах Совета ООН по правам человека.

Выступление отдельно избранных граждан Республики Беларусь не может рассматриваться приемлемым. Просьба прекратить трансляцию видео Светланы Тихановской», — цитирует Амбазевича РИА Новости.

Он заявил, что Минск опровергает обвинения в сексуальном насилии над задержанными участниками протестных акций и отверг претензии в политически мотивированных арестах.

Представители России, Белоруссии, Венесуэлы и КНР выступили

Также за прекращение дебатов по Беларуси выступили представители России, Венесуэлы и Китая.

Мероприятие проходит в Женеве на полях 45-й сессии Совета ООН по правам человека. Начать дебаты потребовала 11 сентября Германия, выступавшая от имени Евросоюза.



