Лукашенко: Белорусы могут быть задействованы в строительстве российского космодрома «Восточный»

По словам Лукашенко, в России на текущий момент активно реализуют различные проекты, где могут быть востребованы белорусские специалисты строительного сектора. Об этом, в частности, белорусский лидер якобы говорил с российским президентом Владимиром Путиным на встрече в Сочи 14 сентября. Среди крупнейших проектов, в которых могут поучаствовать белорусы, возведение космодрома «Восточный».



