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40 дней после выборов. Задержана волонтерка, Тихановская выступила на сессии Совета ООН по правам человека

18.09.2020 13:15 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Идет сороковой послевыборный день. В стране продолжают заводить дела и проверки против тех, кто угрожает милиционерам и оскорбляет их, Тихановская выступает перед ООН за вмешательство международного сообщества в дела Беларуси. Все, что достойно внимания, собираем здесь.

Волонтерку задержали в рамках уголовного дела

Вчера в Минске сотрудники ГУБОПиК задержали координатора волонтерской службы не зарегистрированного в Беларуси правозащитного центра «Вясна» Марфу Рабкову. Вместе с Марфой задержали и ее мужа Вадима Жаромского, которого позже отпустили, сообщает «Вясна».

«В квартире, в которой они проживают, был произведен обыск, конфисковано оборудование, личные деньги и вещи. При задержании Рабковой сообщали, что ее задержали в рамках уголовного дела по ч. 3 ст. 293 УК „Обучение или иная подготовка лиц для участия в массовых беспорядках..., а равно финансирование или иное материальное обеспечение такой деятельности“», — говорится в сообщении.

Местонахождение Рабковой до сих пор неизвестно. Марфа Рабкова — член не зарегистрированного в Беларуси правозащитного центра «Вясна», координатор волонтерской службы организации.

Тихановская выступила на сессии Совета ООН по правам человека

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила о необходимости незамедлительного вмешательства международного сообщества для преодоления кризисной ситуации в Белоруссии.

— Ситуация в Беларуси требует незамедлительного привлечения международного внимания. Мирных протестующих незаконно задерживали, избивали, насиловали, некоторые из протестующих скончались, — заявила Тихановская в полутораминутном видеообращении, транслировавшемся на экстренных дебатах по Беларуси в рамках 45-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ). Об этом сообщает ТАСС.

40 дней после выборов. Задержана волонтерка, Тихановская выступила на сессии Совета ООН по правам человека

По информации агентства, постоянный представитель Беларуси при Отделении ООН в Женеве Юрий Амбразевич на дискуссии о ситуации в республике в СПЧ ООН выступил с заявлением о необходимости прервать трансляцию выступления Тихановской, поскольку оно не предусмотрено процедурой мероприятия.

— Я вновь прошу прекратить трансляцию видео, не имеющих отношения ни по сути, ни по процедурной стороне к событию, которое происходит сегодня здесь, в стенах Совета ООН по правам человека. Выступление отдельно избранных граждан Республики Беларусь не может рассматриваться приемлемым. Просьба прекратить трансляцию видео Светланы Тихановской, — сказал он.

МВД: в Гродно педагог угрожал отцу-милиционеру ученицы

По данным силового ведомства, мужчина целенаправленно просмотрел данные о родителях в классном журнале и обнаружил, что у одной из восьмиклассниц отец служит в органах внутренних дел.

«В присутствии одноклассников учитель назвал фамилию школьницы, и, когда она отозвалась, сказал передать отцу „привет“, а дальше в адрес семьи посыпались оскорбления и угрозы», — говорится в сообщении МВД.

По информации министерства, 32-летний учитель труда раскаялся в содеянном и попросил прощения у милиционера и его близких. Материалы проверки переданы в Следственный комитет для дачи правовой оценки. Ранее к уголовной и административной ответственности учитель не привлекался.

(будет дополнено)

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Идет сороковой послевыборный день. В стране продолжают заводить дела и проверки против тех, кто угрожает милиционерам и оскорбляет их, Тихановская выступает перед...
 
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