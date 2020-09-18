40 дней после выборов. Задержана волонтерка, Тихановская выступила на сессии Совета ООН по правам человека

Источник материала: Onliner

Идет сороковой послевыборный день. В стране продолжают заводить дела и проверки против тех, кто угрожает милиционерам и оскорбляет их, Тихановская выступает перед ООН за вмешательство международного сообщества в дела Беларуси. Все, что достойно внимания, собираем здесь.

Волонтерку задержали в рамках уголовного дела

Вчера в Минске сотрудники ГУБОПиК задержали координатора волонтерской службы не зарегистрированного в Беларуси правозащитного центра «Вясна» Марфу Рабкову. Вместе с Марфой задержали и ее мужа Вадима Жаромского, которого позже отпустили, сообщает «Вясна».

«В квартире, в которой они проживают, был произведен обыск, конфисковано оборудование, личные деньги и вещи. При задержании Рабковой сообщали, что ее задержали в рамках уголовного дела по ч. 3 ст. 293 УК „Обучение или иная подготовка лиц для участия в массовых беспорядках..., а равно финансирование или иное материальное обеспечение такой деятельности“», — говорится в сообщении.

Местонахождение Рабковой до сих пор неизвестно. Марфа Рабкова — член не зарегистрированного в Беларуси правозащитного центра «Вясна», координатор волонтерской службы организации.

Тихановская выступила на сессии Совета ООН по правам человека

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила о необходимости незамедлительного вмешательства международного сообщества для преодоления кризисной ситуации в Белоруссии.

— Ситуация в Беларуси требует незамедлительного привлечения международного внимания. Мирных протестующих незаконно задерживали, избивали, насиловали, некоторые из протестующих скончались, — заявила Тихановская в полутораминутном видеообращении, транслировавшемся на экстренных дебатах по Беларуси в рамках 45-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ). Об этом сообщает ТАСС.





По информации агентства, постоянный представитель Беларуси при Отделении ООН в Женеве Юрий Амбразевич на дискуссии о ситуации в республике в СПЧ ООН выступил с заявлением о необходимости прервать трансляцию выступления Тихановской, поскольку оно не предусмотрено процедурой мероприятия.

— Я вновь прошу прекратить трансляцию видео, не имеющих отношения ни по сути, ни по процедурной стороне к событию, которое происходит сегодня здесь, в стенах Совета ООН по правам человека. Выступление отдельно избранных граждан Республики Беларусь не может рассматриваться приемлемым. Просьба прекратить трансляцию видео Светланы Тихановской, — сказал он.

МВД: в Гродно педагог угрожал отцу-милиционеру ученицы

По данным силового ведомства, мужчина целенаправленно просмотрел данные о родителях в классном журнале и обнаружил, что у одной из восьмиклассниц отец служит в органах внутренних дел.

«В присутствии одноклассников учитель назвал фамилию школьницы, и, когда она отозвалась, сказал передать отцу „привет“, а дальше в адрес семьи посыпались оскорбления и угрозы», — говорится в сообщении МВД.

По информации министерства, 32-летний учитель труда раскаялся в содеянном и попросил прощения у милиционера и его близких. Материалы проверки переданы в Следственный комитет для дачи правовой оценки. Ранее к уголовной и административной ответственности учитель не привлекался.

(будет дополнено)