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На ралли-марафон «Дакар-2021» выйдет новый капотный болид в стиле American Classic

18.09.2020 13:15 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

До старта главного ралли-марафона планеты «Дакар-2020» остается еще больше трех месяцев, но команды уже вовсю готовятся к нему. Кто-то приводит в порядок старые болиды, а кто-то строит совершенно новые — как голландская команда Dakarspeed. Прототип уже готов.

Мода на капотники на «Дакаре» не проходит. Оно и неудивительно: такой автомобиль действительно удобнее для пилотов за счет меньших ударных нагрузок на позвоночник. Но американских капотников на «Дакаре» еще точно не было. Теперь будут.

Знакомьтесь: машина называется Dakarspeed DKR-3, и построена она частной голландской командой Dakarspeed. Прежде эта команда гонялась на капотнике Scania. На Dakarspeed DKR-3 используется тот же двигатель, что и на прошлогоднем болиде команды, — 6-цилиндровый рядный агрегат Scania D13, настроенный на мощность 1100 л. с. Шасси для новой машины строили в Чехии силами коллектива Big Shock Racing. А кабину от американского тягача International LoneStar голландцы решили использовать исключительно из-за запоминающейся внешности.

На ралли-марафон «Дакар-2021» выйдет новый капотный болид в стиле American Classic

Среди всех американских траков International LoneStar стоит особняком. Кого-то его внешность ужасает, кого-то приводит в восторг, но равнодушным она не оставляет никого. Так что понять голландцев можно. Оригинальный International LoneStar — однозначно самый харизматичный капотник современности.

На ралли-марафон «Дакар-2021» выйдет новый капотный болид в стиле American Classic

Ни к компании International, ни вообще к США команда Dakarspeed отношения не имеет. Однако благодаря американскому дизайну нового гоночного грузовика теперь их точно запомнят, хотя никаких громких достижений от маленькой частной команды в предстоящей гонке никто не ждет.

На ралли-марафон «Дакар-2021» выйдет новый капотный болид в стиле American Classic
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До старта главного ралли-марафона планеты «Дакар-2020» остается еще больше трех месяцев, но команды уже вовсю готовятся к нему. Кто-то приводит в порядок старые...
 
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