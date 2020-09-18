|
На ралли-марафон «Дакар-2021» выйдет новый капотный болид в стиле American Classic
Источник материала: Onliner
До старта главного ралли-марафона планеты «Дакар-2020» остается еще больше трех месяцев, но команды уже вовсю готовятся к нему. Кто-то приводит в порядок старые болиды, а кто-то строит совершенно новые — как голландская команда Dakarspeed. Прототип уже готов.
Мода на капотники на «Дакаре» не проходит. Оно и неудивительно: такой автомобиль действительно удобнее для пилотов за счет меньших ударных нагрузок на позвоночник. Но американских капотников на «Дакаре» еще точно не было. Теперь будут.
Знакомьтесь: машина называется Dakarspeed DKR-3, и построена она частной голландской командой Dakarspeed. Прежде эта команда гонялась на капотнике Scania. На Dakarspeed DKR-3 используется тот же двигатель, что и на прошлогоднем болиде команды, — 6-цилиндровый рядный агрегат Scania D13, настроенный на мощность 1100 л. с. Шасси для новой машины строили в Чехии силами коллектива Big Shock Racing. А кабину от американского тягача International LoneStar голландцы решили использовать исключительно из-за запоминающейся внешности.
Среди всех американских траков International LoneStar стоит особняком. Кого-то его внешность ужасает, кого-то приводит в восторг, но равнодушным она не оставляет никого. Так что понять голландцев можно. Оригинальный International LoneStar — однозначно самый харизматичный капотник современности.
Ни к компании International, ни вообще к США команда Dakarspeed отношения не имеет. Однако благодаря американскому дизайну нового гоночного грузовика теперь их точно запомнят, хотя никаких громких достижений от маленькой частной команды в предстоящей гонке никто не ждет.
золотой, внедорожник, бензин 1.1 л, механическая, полный привод
зеленый, внедорожник, бензин 1.1 л, механическая, полный привод
зеленый, внедорожник, бензин 1.3 л, механическая, полный привод
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
До старта главного ралли-марафона планеты «Дакар-2020» остается еще больше трех месяцев, но команды уже вовсю готовятся к нему. Кто-то приводит в порядок старые...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)