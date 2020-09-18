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На этот раз железно. Лукашенко потребовал сократить жилищное строительство в Минске

18.09.2020 13:15 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня Лукашенко посещает ОАО «МАПИД» и высказывается о строительной отрасли Беларуси. Его внимание в очередной раз сосредоточилось на перенаселенности столицы, и он вновь потребовал сократить жилищное строительство в Минске.

— Это не просто разговор. Это возьмем на жесткий контроль. Надо строить жилье так, чтобы распределить производственные силы по стране, — передает слова Лукашенко его пресс-служба.

До сих пор все попытки ограничить безудержный рост населения Минска заканчивались полным провалом. В феврале 2020 года родился двухмиллионный житель столицы, хотя согласно генплану он должен был появиться только к 2030 году.

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Теги: Минск
 
 
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Сегодня Лукашенко посещает ОАО «МАПИД» и высказывается о строительной отрасли Беларуси. Его внимание в очередной раз сосредоточилось на перенаселенности...
 
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