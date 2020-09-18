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Прогноз БАА о подорожании автомобилей МАРТ расценило как координацию дилеров
Источник материала: Onliner
Представители Белорусской автомобильной ассоциации в последние дни давали нескольким СМИ интервью по поводу грядущего кризиса на белорусском авторынке, возможном росте цен — в первую очередь как реакции на поднятие цен производителями (автозаводами в РФ). На эти прогнозы отреагировало МАРТ, обнародовав предостережение в адрес гендиректора БАА Александра Сидоревича.
БАА, которая в начале сентября требовала освободить всех задержанных граждан, прекратить насилие, провести серьезное независимое расследование случаев проявления жестокости и наказать виновных,
«Ситуация в стране привела к очередному витку девальвации национальной валюты ко всем валютам, и автодилеры соразмерно поднимают цены по мере распродажи складов и по факту поступления новых партий автомобилей, —
Последние тезисы Сидоревича в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли расценили как «высказывания об однозначном повышении цен на автомобили у белорусских дилеров», которые «могут свидетельствовать о планировании координации экономической деятельности названных субъектов» (дилеров). А это, как утверждают представители МАРТ, нарушение закона «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции». В частности, называется пункт 4 статьи 20 («Запрещается осуществлять координацию экономической деятельности, если такая координация приводит или может привести к соглашениям между субъектами по установлению цен»). В связи с этим МАРТ объявило Сидоревичу предостережение.
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Представители Белорусской автомобильной ассоциации в последние дни давали нескольким СМИ интервью по поводу грядущего кризиса на белорусском авторынке,...
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