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Прогноз БАА о подорожании автомобилей МАРТ расценило как координацию дилеров

18.09.2020 13:15 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Представители Белорусской автомобильной ассоциации в последние дни давали нескольким СМИ интервью по поводу грядущего кризиса на белорусском авторынке, возможном росте цен — в первую очередь как реакции на поднятие цен производителями (автозаводами в РФ). На эти прогнозы отреагировало МАРТ, обнародовав предостережение в адрес гендиректора БАА Александра Сидоревича.

БАА, которая в начале сентября требовала освободить всех задержанных граждан, прекратить насилие, провести серьезное независимое расследование случаев проявления жестокости и наказать виновных, подчеркивала: бизнес аполитичен, «пока насилие в отношении бизнеса, наших работников, членов коллектива не перешло красную черту». «Никакие силовые меры и репрессии не способны остановить накал противостояния, а лишь усложнят ситуацию», — говорилось в том сообщении. Во второй половине сентября ассоциация стала озвучивать первую аналитику автобизнеса, вытекающую из этой «усложняющейся ситуации». И прогноз, очевидно, неутешительный.

«Ситуация в стране привела к очередному витку девальвации национальной валюты ко всем валютам, и автодилеры соразмерно поднимают цены по мере распродажи складов и по факту поступления новых партий автомобилей,заявил гендиректор БАА Александр Сидоревич в комментарии „Интерфакс-Запад“. — Стоимость автомобилей в последние месяцы растет пропорционально падению курса белорусского рубля к корзине валют и увеличению себестоимости со стороны заводов-изготовителей. Основное формирование цен на автомобильном рынке происходит не в Беларуси. Автозаводы в России (70,8% рынка продаж) поднимают свои цены не менее чем на 6% ежегодно. По итогам же 2020 года автомобили российского производства подорожают более чем на 16%».

Последние тезисы Сидоревича в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли расценили как «высказывания об однозначном повышении цен на автомобили у белорусских дилеров», которые «могут свидетельствовать о планировании координации экономической деятельности названных субъектов» (дилеров). А это, как утверждают представители МАРТ, нарушение закона «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции». В частности, называется пункт 4 статьи 20 («Запрещается осуществлять координацию экономической деятельности, если такая координация приводит или может привести к соглашениям между субъектами по установлению цен»). В связи с этим МАРТ объявило Сидоревичу предостережение.

Прогноз БАА о подорожании автомобилей МАРТ расценило как координацию дилеров

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Представители Белорусской автомобильной ассоциации в последние дни давали нескольким СМИ интервью по поводу грядущего кризиса на белорусском авторынке,...
 
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