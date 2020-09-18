Источник материала: Onliner

Большая часть паломников-хасидов покинули нейтральную полосу на границе с Украиной и отправились в Беларусь, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя Гомельской пограничной группы Алексея Дюбенкова.

Движение началось минувшей ночью. Хасиды возвращались небольшими группами по 5—6 человек. Основной поток в направлении Беларуси прошел сегодня с 6:00 до 10:00. Более 700 человек прошли все виды контроля. В первую очередь покинули нейтральную полосу женщины с грудными детьми.

— Столпотворения в пункте пропуска «Новая Гута» нет. С нашей стороны сделано все возможное, чтобы оперативно выполнить свою задачу. Мы добавили людей, чтобы в кратчайшее время оформить всех желающих вернуться, — рассказал официальный представитель.

По словам Алексея Дюбенкова, на данный момент на нейтральной полосе остается около 200 человек, среди которых несколько детей. Некоторые из них собирают вещи и направляются к белорусскому пункту пропуска.

Напомним, ранее на нейтральной полосе между Беларусью и Украиной собралось более 1 тыс. паломников-хасидов, которые направлялись на могилу цадика Нахмана в город Умань (Украина). Пропуск через «Новые Яриловичи» до 27 сентября прекращен, однако евреи оставались у украинской границы в надежде добраться к месту назначения, где планировали отметить Новый год по национальному календарю.

Украинский пункт пропуска не изменил режим, поэтому большинство паломников решили вернуться.

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