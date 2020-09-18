Зеленский о белорусах из IT: «Рады, что Львовщина готова встречать белорусских коллег» (видео)

Источник материала: Onliner

Президент Украины Владимир Зеленский 17 сентября посетил с рабочим визитом Львов, где встретился с представителями местной IT-сферы. Он выступил за сохранение налоговой ставки для работников IT на уровне 5%, а также отметил интерес белорусов к переезду в Украину.

— К нам обращались белорусы в связи с теми трагичными событиями, которые происходят в Беларуси. Много ведущих айтишных компаний, сотни айтишников обращаются к нам, и мы хотим… нельзя сказать «разместить по Украине», но обеспечить работой. Рады, что Львовщина готова встречать белорусских коллег.

Во Львове, по оценкам местного IT-сообщества, в этой сфере в 461 компании трудятся 25 тыс. специалистов. С 2015 по 2019 год их количество выросло на 85%.