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Зеленский о белорусах из IT: «Рады, что Львовщина готова встречать белорусских коллег» (видео)

18.09.2020 13:15 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Президент Украины Владимир Зеленский 17 сентября посетил с рабочим визитом Львов, где встретился с представителями местной IT-сферы. Он выступил за сохранение налоговой ставки для работников IT на уровне 5%, а также отметил интерес белорусов к переезду в Украину.

— К нам обращались белорусы в связи с теми трагичными событиями, которые происходят в Беларуси. Много ведущих айтишных компаний, сотни айтишников обращаются к нам, и мы хотим… нельзя сказать «разместить по Украине», но обеспечить работой. Рады, что Львовщина готова встречать белорусских коллег.

Во Львове, по оценкам местного IT-сообщества, в этой сфере в 461 компании трудятся 25 тыс. специалистов. С 2015 по 2019 год их количество выросло на 85%.

 
 
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Президент Украины Владимир Зеленский 17 сентября посетил с рабочим визитом Львов, где встретился с представителями местной IT-сферы. Он выступил за сохранение...
 
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