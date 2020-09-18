Лукашенко подарили двухкомнатную квартиру

Источник материала: Tut.by

Во время посещения ОАО «МАПИД» Александру Лукашенко подарили сертификат на двухкомнатную квартиру, а он отдал его семье военнослужащего. Об этом сообщает пресс-служба президента.



Фото: пресс-служба президента

Сегодня Александр Лукашенко побывал на крупнейшем государственном строительном предприятии Минска — ОАО «МАПИД». По завершении визита ему подарили сертификат на двухкомнатную квартиру

— Куда мне его девать? Президент по закону не имеет права принимать подарки, — сказал Лукашенко.

Он сказал, что это государственный подарок.

— Спасибо большое. Это мы для военных, — добавил Лукашенко и передал сертификат председателю Совета Республики Наталье Кочановой. Как сообщает пресс-служба, квартиру передадут семье военнослужащего.