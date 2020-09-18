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Лукашенко подарили двухкомнатную квартиру
Источник материала: Tut.by
Во время посещения ОАО «МАПИД» Александру Лукашенко подарили сертификат на двухкомнатную квартиру, а он отдал его семье военнослужащего. Об этом
Сегодня Александр Лукашенко
— Куда мне его девать? Президент по закону не имеет права принимать подарки, — сказал Лукашенко.
Он сказал, что это государственный подарок.
— Спасибо большое. Это мы для военных, — добавил Лукашенко и передал сертификат председателю Совета Республики Наталье Кочановой. Как сообщает пресс-служба, квартиру передадут семье военнослужащего.
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