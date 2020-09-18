Василий Уткин высказался про фанатов московского «Динамо», оштрафованных за «Жыве Беларусь»

Источник материала: Tut.by

Российский журналист Василий Уткин на своем YouTube-канале прокомментировал новость про оштрафованных фанатов московского «Динамо», пишет Tribuna.



Скриншот YouTube-ролика

— Где бы ты ни крикнул: «Жыве Беларусь», пусть даже ты не был на стадионе. Это просто делать, видимо, не нужно, по мнению очень многих людей. Тем более если ты болеешь за московское «Динамо». Это ж какая команда (показывает на плечи, где носят погоны. — Прим. ред.).

Поэтому несущественно, был человек на стадионе или нет. «Жыве Беларусь» — это фраза, по которой люди сегодня друг друга узнают. Я могу сказать: «Жыве Беларусь». И я это говорю. И мне точно за это ничего не будет, — сказал Уткин.

Напомним, он прокомментировал историю про двух болельщиков «Динамо» — они были оштрафованы по итогам матча 2-го тура РПЛ против «Ротора» (0:0), который состоялся 15 августа.

Савеловский суд Москвы запретил фанатам посещать спортивные мероприятия и оштрафовал каждого из них на 3 тысячи российских рублей (около 40 долларов). Основанием для такого наказания стали выкрики «Жыве Беларусь» на секторе бело-голубых во время игры с волгоградским клубом. При этом один из болельщиков утверждал, что его на матче вообще не было .