ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Василий Уткин высказался про фанатов московского «Динамо», оштрафованных за «Жыве Беларусь»

18.09.2020 13:19 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Российский журналист Василий Уткин на своем YouTube-канале прокомментировал новость про оштрафованных фанатов московского «Динамо», пишет Tribuna.


Скриншот YouTube-ролика

— Где бы ты ни крикнул: «Жыве Беларусь», пусть даже ты не был на стадионе. Это просто делать, видимо, не нужно, по мнению очень многих людей. Тем более если ты болеешь за московское «Динамо». Это ж какая команда (показывает на плечи, где носят погоны. — Прим. ред.).

Поэтому несущественно, был человек на стадионе или нет. «Жыве Беларусь» — это фраза, по которой люди сегодня друг друга узнают. Я могу сказать: «Жыве Беларусь». И я это говорю. И мне точно за это ничего не будет, — сказал Уткин.

Напомним, он прокомментировал историю про двух болельщиков «Динамо» — они были оштрафованы по итогам матча 2-го тура РПЛ против «Ротора» (0:0), который состоялся 15 августа.

Савеловский суд Москвы запретил фанатам посещать спортивные мероприятия и оштрафовал каждого из них на 3 тысячи российских рублей (около 40 долларов). Основанием для такого наказания стали выкрики «Жыве Беларусь» на секторе бело-голубых во время игры с волгоградским клубом. При этом один из болельщиков утверждал, что его на матче вообще не было.

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
На этот раз железно. Лукашенко потребовал сократить жилищное строительство в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.09.2020
Mir24.TV Belarus
18.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика