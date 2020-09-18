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Василий Уткин высказался про фанатов московского «Динамо», оштрафованных за «Жыве Беларусь»
Источник материала: Tut.by
Российский журналист Василий Уткин на своем YouTube-канале
— Где бы ты ни крикнул: «Жыве Беларусь», пусть даже ты не был на стадионе. Это просто делать, видимо, не нужно, по мнению очень многих людей. Тем более если ты болеешь за московское «Динамо». Это ж какая команда (показывает на плечи, где носят погоны. — Прим. ред.).
Поэтому несущественно, был человек на стадионе или нет. «Жыве Беларусь» — это фраза, по которой люди сегодня друг друга узнают. Я могу сказать: «Жыве Беларусь». И я это говорю. И мне точно за это ничего не будет, — сказал Уткин.
Напомним, он прокомментировал историю про двух болельщиков «Динамо» — они были оштрафованы по итогам матча 2-го тура РПЛ против «Ротора» (0:0), который состоялся 15 августа.
Савеловский суд Москвы запретил фанатам посещать спортивные мероприятия и оштрафовал каждого из них на 3 тысячи российских рублей (около 40 долларов). Основанием для такого наказания стали выкрики «Жыве Беларусь» на секторе бело-голубых во время игры с волгоградским клубом. При этом один из болельщиков
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Ранее один из них говорил, что не присутствовал на матче.
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