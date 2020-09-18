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Этот тест определит, кем вы были в прошлой жизни
Источник материала: Tut.by
Иногда, когда все идет из рук вон плохо, хочется спрятаться или убежать в параллельную реальность. Предлагаем сделать это в нашем тесте и узнать, кем же вы были в прошлой жизни. После получения результата можно помечтать пять минут, чтобы попробовать «примерить» на себя эту роль.
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