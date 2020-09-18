|
Под Слонимом Audi наехала на мужчину. Водитель стал помогать пешеходу, но обоих насмерть сбил МАЗ
Источник материала: Tut.by
Два человека погибли в аварии, которая произошла вечером 16 сентября в Слонимском районе. Об этом
По информации инспекторов, 59-летний водитель Audi ехал по трассе Р99 Барановичи — Волковыск — Пограничный — Гродно. На 51-м километре дороги он сбил обозначенного световозвращающими элементами 50-летнего мужчину, который шел в попутном направлении и вел рядом велосипед.
После наезда водитель Audi вышел из автомобиля, чтобы оказать помощь пострадавшему. А через несколько минут на них обоих наехал встречный МАЗ.
В результате ДТП оба пешехода от полученных травм умерли на месте происшествия.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авария произошла вечером 16 сентября на трассе Р99 Барановичи - Волковыск - Пограничный - Гродно.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)