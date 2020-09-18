В Куропатах срезают кору с деревьев, которая окрашена в цвет БЧБ. Что?!

Источник материала: KYKY

В попытке «вырезать» все изображения БЧБ «власть», кажется, перешла всякие границы.

Читатели TUT.by и «Нашей Нивы» засняли на видео, как в Куропатах мужчина топором снимает кору с дерева, которая окрашена в БЧБ. Мужчина говорит, что таким образом он спасает больное дерево. Но очевидец уверяет, что оно – здорово.