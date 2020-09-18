Фонд, который помогает репрессированным беларусам, выплатил первый миллион

Источник материала: KYKY

Активист Андрей Стрижак сообщил в своем Facebook хорошую новость: фонд BYHELP, куда донатит деньги вся Беларуси и не только, выплатил первый миллион рублей. Ура!

Андрей пишет: «Общее число тех, кто получил помощь кампании BY_help достигло 650 человек. Кто эти люди? В первую очередь, арестованные, оштрафованные, раненые и избитые силовиками люди. В особо сложных случаях с представителями уязвимых групп, кампания оказывает помощь в оплате адвокатов. Власть не в состоянии преградить путь нашей солидарности. Работаем дальше и побеждаем!»

Кто и как может получить помощь от фонда

Если вас арестовали, оштрафовали, вы избиты или ранены, переходите по этой ссылке .

. Если вы независимый журналист, который пострадал от властей, переходите по этой ссылке .

. Если уволены/хотите уволиться по политическим причинам или представляете забастовочный комитет предприятия, переходите по этой ссылке .

Кто и как можете пожерствовать деньги в фонд