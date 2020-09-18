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Фонд, который помогает репрессированным беларусам, выплатил первый миллион

18.09.2020 13:29 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Активист Андрей Стрижак сообщил в своем Facebook хорошую новость: фонд BYHELP, куда донатит деньги вся Беларуси и не только, выплатил первый миллион рублей. Ура! 

Андрей пишет: «Общее число тех, кто получил помощь кампании BY_help достигло 650 человек. Кто эти люди? В первую очередь, арестованные, оштрафованные, раненые и избитые силовиками люди. В особо сложных случаях с представителями уязвимых групп, кампания оказывает помощь в оплате адвокатов. Власть не в состоянии преградить путь нашей солидарности. Работаем дальше и побеждаем!»

Кто и как может получить помощь от фонда 

Кто и как можете пожерствовать деньги в фонд 

 
Теги: Новости
 
 
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Активист Андрей Стрижак сообщил в своем Facebook хорошую новость: фонд BYHELP, куда донатит деньги вся Беларуси и не только, выплатил первый миллион рублей. Ура!  Андрей...
 
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