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Фонд, который помогает репрессированным беларусам, выплатил первый миллион
Источник материала: KYKY>
Активист Андрей Стрижак
Андрей пишет: «Общее число тех, кто получил помощь кампании BY_help достигло 650 человек. Кто эти люди? В первую очередь, арестованные, оштрафованные, раненые и избитые силовиками люди. В особо сложных случаях с представителями уязвимых групп, кампания оказывает помощь в оплате адвокатов. Власть не в состоянии преградить путь нашей солидарности. Работаем дальше и побеждаем!»
Кто и как может получить помощь от фонда
Кто и как можете пожерствовать деньги в фонд
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Активист Андрей Стрижак сообщил в своем Facebook хорошую новость: фонд BYHELP, куда донатит деньги вся Беларуси и не только, выплатил первый миллион рублей. Ура! Андрей...
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