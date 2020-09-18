Источник материала: Sputnik Беларусь

В рамках совместного белорусско-российского тактического учения "Славянское братство – 2020", личный состав подразделения специального назначения отдельного разведывательного батальона Псковского гвардейского соединения ВДВ и подразделения специального назначения сил специальных операций Республики Беларусь входящие в состав многонациональной тактической группировки, входе совместных практических действий отработали учебные задачи по освобождению заложников и овладению зданием удерживаемым условными террористами.

При выполнении учебных задач российские и белорусские военнослужащие действовали совместно на участке полигона с имитацией реальной обстановки.

В ходе операции по выполнению учебной задачи, российский и белорусский спецназ на трех бронеавтомобилях "Рысь" выдвинулась к зданию с заложниками, удерживаемыми условными террористами.

Уничтожив условного противника в здании, спецгруппа приступила к поиску и задержанию условных террористов на прилегающей территории выдвигаясь боевыми тройками.

Российскими и белорусскими военнослужащими также были отработаны вопросы безопасной эвакуации раненного и оказания ему первой медицинской помощи непосредственно в районе выполнения задач.

С 14 сентября на полигоне "Брестский" в Республике Беларусь стартовал первый этап совместного белорусско-российского тактического учения "Славянское братство-2020". Учение проводится по контртеррористической тематике и не направлено против других стран. От российской стороны в нем участвуют подразделения гвардейского десантно-штурмового полка Псковского гвардейского соединения ВДВ. Учения "Славянское братство" регулярно проводятся с 2015 года.