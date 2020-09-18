Источник материала: Sputnik Беларусь

Любознательные поклонники нашли мистическую причину, которая объяснила, почему жену принца Гарри Меган Маркл не приняли в королевстве: всему виной "проклятый" титул.

Как правило, большая часть титулов повторяется в каждом поколении монаршей семьи. Например, принцем Уэльским всегда становится будущий монарх. В данный момент этот титул принадлежит сыну королевы Чарльзу, а после перейдет ее старшему внуку принцу Уильяму. А вот герцоги Сассекские не появлялись в королевстве с 18 века и их история крайне печальна.

Поклонники нашли мистическое объяснение всем неудачам Меган Маркл во дворце: оказалось, что Елизавета II наградила внука и его жену "проклятыми" титулами.

До принца Гарри это звание принадлежало Августу Фредерику, принцу, который также женился на простолюдинке. Но его брак не был одобрен королем и считался незаконным. В итоге союз аннулировали, но влюбленные не расстались и даже родили наследников.

Прошли годы, принц так и не смирился с давлением и бросил мать своих детей, а после попытался жениться вновь. Но история повторилась: правитель не признал и второй брак сына, а новая избранница не обрела звание герцогини Сассекской.

Почему же королева даровала такой загадочный титул любимому внуку и его супруге остается загадкой. Фанаты предполагают, что так она выразила свое презрение к экс-актрисе.

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