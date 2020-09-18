|
Nizkiz сыграют бесплатный концерт в «Песочнице»
Источник материала: Навiны
Вечером 18 сентября белорусская группа Nizkiz сыграет бесплатный концерт на площадке популярного столичного фудкорта «Песочница» (ул. Кубышева, 45).
«Друзья, нам всем нужно немного разрядки и положительных эмоций! Потому внезапно решили и внезапно сделаем — Сегодня сыграем сольный концерт в центре города на открытом воздухе! Да, погода подводит нас, но мы и не такие дожди выдерживали, правда? Хочется встретиться с друзьями, побыть вместе, обменяться теплом в эти дни и поддержать друг друга», — так проанонсировали концерт музыканты Nizkiz.
Начало в 19:00. Вход свободный.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вечером 18 сентября белорусская группа Nizkiz сыграет бесплатный концерт на площадке популярного столичного фудкорта «Песочница» (ул. Кубышева, 45).
|
Свежие газеты
Архив (Разное)