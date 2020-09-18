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Nizkiz сыграют бесплатный концерт в «Песочнице»

18.09.2020 13:35 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Вечером 18 сентября белорусская группа Nizkiz сыграет бесплатный концерт на площадке популярного столичного фудкорта «Песочница» (ул. Кубышева, 45).

Nizkiz сыграют бесплатный концерт в «Песочнице»

«Друзья, нам всем нужно немного разрядки и положительных эмоций! Потому внезапно решили и внезапно сделаем — Сегодня сыграем сольный концерт в центре города на открытом воздухе! Да, погода подводит нас, но мы и не такие дожди выдерживали, правда? Хочется встретиться с друзьями, побыть вместе, обменяться теплом в эти дни и поддержать друг друга», — так проанонсировали концерт музыканты Nizkiz.

Начало в 19:00. Вход свободный.

 
 
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Вечером 18 сентября белорусская группа Nizkiz сыграет бесплатный концерт на площадке популярного столичного фудкорта «Песочница» (ул. Кубышева, 45).
 
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