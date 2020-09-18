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Биржа: евро вырос перед выходными
Источник материала: Навiны
Европейская валюта укрепила свои позиции на последних торгах недели на БВФБ.
Евро добавил сегодня 0,0048 пункта — 3,0414 белорусского рубля.
Две другие основные иностранные валюты свои позиции сдали:
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Европейская валюта укрепила свои позиции на последних торгах недели на БВФБ. Евро добавил сегодня 0,0048 пункта — 3,0414 белорусского рубля. Две другие основные...
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