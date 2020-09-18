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Биржа: евро вырос перед выходными

18.09.2020 13:35 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Европейская валюта укрепила свои позиции на последних торгах недели на БВФБ.

Евро добавил сегодня 0,0048 пункта — 3,0414 белорусского рубля.

Две другие основные иностранные валюты свои позиции сдали:

  • доллар на 0,0098 пункта — 2,5658 белорусского рубля;
  • российский рубль на 0,0053 пункта — 3,4205 белорусского рубля за 100 российских.
 
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Европейская валюта укрепила свои позиции на последних торгах недели на БВФБ. Евро добавил сегодня 0,0048 пункта — 3,0414 белорусского рубля. Две другие основные...
 
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