Прокуроры устанавливает личности родителей, участвовавших в акциях протеста с малолетними детьми

Прокуратура Минска «приняла меры для укрепления общественного порядка и усиления необходимых векторов надзора», сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.





В частности, отмечается, что «начата работа по установлению тех родителей, которые приняли участие в акциях с малолетними детьми».

«В развитие ситуации столичная прокуратура направила в ГУВД Мингорисполкома соответствующее письмо, — сообщили в пресс-службе надзорного органа. — Компетентные органы впоследствии будут проинформированы о данных фактах для рассмотрения вопроса о возможном семейном неблагополучии».

Кроме того, «в целях упреждения возможных нарушений законодательства о массовых мероприятиях и невыполнения родителями обязанностей по воспитанию их детей» сотрудники столичной прокуратуры вынесли 140 официальных предупреждений, «и эта работа будет продолжена».

Сообщается, что представители прокуратуры Минска приняли участие в заседаниях комиссий по делам несовершеннолетних «при рассмотрении материалов в отношении подростков и их родителей, принявших участие в несанкционированных митингах».

Помимо этого, они провели 90 бесед с «учащимися, студентами и преподавательским составом профессионально-технических, средне-специальных и высших учебных заведений, школ». Представители столичной прокуратуры, как сообщается, встретились с сотрудниками и студентами БГУ, Белорусского государственного медицинского университета, Белорусского института правоведения, Белорусской государственной академии музыки, Института современных знаний им. Широкова, Частного института управления и предпринимательства, Минского государственного политехнического колледжа и других учебных заведений.

Среди прочего столичная прокуратура организовала «взыскание затрат, связанных с демонтажом незаконно размещенных элементов», а также способствовала привлечению к административной ответственности «граждан, виновных в нарушении правил пользования жилыми помещениями, норм о пожарной безопасности, требований законодательства в сфере архитектурной и строительной деятельности» (вероятно, речь идет о бело-красно-белых флагах, которые минчане вывешивали на своих домах. — БелаПАН).

«Территориальные подразделения МЧС выполнили 87 выездов для снятия размещенных на зданиях конструкций, не предусмотренных проектной документацией, которые нарушали архитектурно-планировочные решения и создавали угрозу безопасности граждан, — сообщили в Генпрокуратуре. — За несоблюдение правил пожарной безопасности к ответственности по ст.23.56 КоАП привлечено 11 физических и 26 юридических лиц. По указанным фактам органы прокуратуры города Минска приняли меры к взысканию с виновных затрат, которые понесли компетентные органы при восстановлении противопожарной безопасности».

Прокуратура Минска также инициировала проверки в отношении «граждан, которые призывали к незаконным действиям». Так, сотрудники прокуратуры Московского района столицы провели проверку в отношении «старшего преподавателя БГУ, которая призывала работников, студентов и иных лиц принять участие в забастовке», при этом, как отмечается, «целью забастовки не ставилось разрешение коллективного трудового спора». В надзорном органе утверждают, что преподаватель «подала петицию с политическими требованиями, разместила в одной из групп Telegram публичные призывы к организации и проведению несанкционированного пикетирования». Впоследствии она была наказана 15-суточным арестом по ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).

Также сообщается, что столичная прокуратура обнаружила на одном из youtube-каналов видео, в котором «гражданин призывал членов территориальных избирательных комиссий и наблюдателей к отказу от работы в рамках электоральной кампании», а также «распространил недостоверные сведения о членах участковой избирательной комиссии одного из участков для голосования».

Мужчине вынесено официальное прокурорское предупреждение о «недопустимости повторного нарушения законодательства», а Министерство информации направило ему «письменное требование об устранении выявленных нарушений».

«Активизирована работа с гражданами в СМИ, интернете, в том числе на сайтах администраций районов, чтобы разъяснить им правовые нормы, снизить социальную напряженность, предупредить возможные противоправные действия», — сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.