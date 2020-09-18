ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Государственные стройтресты не будут работать с частниками - поручение Лукашенко

18.09.2020 13:53 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Myfin

Фото: president.gov.by

«Чтобы тресты не были на побегушках у частников»

Александр Лукашенко отметил, что порой имели место факты, когда государственные строительные тресты с собственным производством строят жилье по заказу частников и у последних остается основная часть прибыли.

«Чтобы тресты не были на побегушках у частников, - сказал президент. - С 1 января будущего года на эту тему не должно быть разговоров».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стройорганизации с собственной производственной базой должны быть загружены объемами жилищного строительства в первоочередном плане. Об этом президент Беларуси...
 
Новости дня
Новости разные
 
40 дней после выборов. Задержана волонтерка, Тихановская выступила на сессии Совета ООН по правам человека
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.09.2020
Mir24.TV Belarus
18.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика