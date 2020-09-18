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Государственные стройтресты не будут работать с частниками - поручение Лукашенко
Источник материала: Myfin
«Чтобы тресты не были на побегушках у частников»
Александр Лукашенко отметил, что порой имели место факты, когда государственные строительные тресты с собственным производством строят жилье по заказу частников и у последних остается основная часть прибыли.
«Чтобы тресты не были на побегушках у частников, - сказал президент. - С 1 января будущего года на эту тему не должно быть разговоров».
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