Государственные стройтресты не будут работать с частниками - поручение Лукашенко

Источник материала: Myfin

Фото: president.gov.by

«Чтобы тресты не были на побегушках у частников»

Александр Лукашенко отметил, что порой имели место факты, когда государственные строительные тресты с собственным производством строят жилье по заказу частников и у последних остается основная часть прибыли.

«Чтобы тресты не были на побегушках у частников, - сказал президент. - С 1 января будущего года на эту тему не должно быть разговоров».