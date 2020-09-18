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Прокуратура Минска нашла занятие поинтереснее, чем насилие силовиков

18.09.2020 13:57 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Прокуратура Минска сообщила о том, что распознанием родителей, которые приняли участие в протестных акциях с малолетними детьми.

«В развитие ситуации столичная прокуратура направила в ГУВД Мингорисполкома соответствующее письмо. Компетентные органы впоследствии будут проинформированы о данных фактах для рассмотрения вопроса о возможном семейном неблагополучии», - говорится в сообщении прокуратуры Минска.

«С участием прокурорских работников состоялись и заседания комиссий по делам несовершеннолетних при рассмотрении материалов в отношении подростков и их родителей, принявших участие в несанкционированных митингах», - также сказано в сообщении.

«В целях упреждения возможных нарушений законодательства о массовых мероприятиях и невыполнения родителями обязанностей по воспитанию их детей прокурорские работники в Минске уже объявили 140 официальных предупреждений», - сообщила прокуратура.

Помимо детей, прокуратура занимается сбором с граждан «налога на протесты».

«…организовано взыскание затрат, связанных с демонтажом незаконно размещенных элементов… территориальные подразделения МЧС выполнили 87 выездов для снятия размещенных на зданиях конструкций, не предусмотренных проектной документацией, которые нарушали архитектурно-планировочные решения и создавали угрозу безопасности граждан. За несоблюдение правил пожарной безопасности к ответственности по ст.23.56 КоАП привлечено 11 физических и 26 юридических лиц», - информирует прокуратура.

 
Теги: Минск
 
 
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Прокуратура Минска сообщила о том, что распознанием родителей, которые приняли участие в протестных акциях с малолетними детьми.
 
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