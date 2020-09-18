«Где бы ты ни крикнул «Жыве Беларусь», пусть даже ты не был на стадионе. Это просто делать, видимо, не нужно, по мнению очень многих людей. Тем более, если ты болеешь за московское «Динамо». Это ж какая команда (показывает на плечи, где носят погоны – Tribuna.com).





Поэтому несущественно, был человек на стадионе или нет. «Жыве Беларусь» – это фраза, по которой люди сегодня друг друга узнают. Я могу сказать: «Жыве Беларусь». И я это говорю. И мне точно за это ничего не будет», – сказал Уткин.









про «Жыве Беларусь» на 10-ой минуте



