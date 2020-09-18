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«Причина — сильный ветер». В Столбцовском районе рухнула часть стены детского сада
Источник материала: Onliner
Сегодня в 4:20 утра на пульт МЧС поступило сообщение об обрушении парапета и части наружной стены двухэтажного детского сада в Столбцовском районе. Площадь обрушения — 15 кв. м. Здание 1991 года постройки находится в агрогородке Старый Свержень на ул. Победы, 6.
Пострадавших нет. Предварительная причина случившегося — прохождение сильного ветра.
Речь идет о действующем дошкольном учреждении, в котором работают 25 человек и которое посещают 65 детей. Накануне ночного происшествия в саду были 38 детей.
Так здание выглядело до обрушения
Сейчас в здании находился только сторож. Комиссия по ЧС при исполкоме приняла решение приостановить работу ГУО «Старосверженский детский сад» до окончания восстановительных работ. Детей, посещающих учреждение, распределят в близлежащие сады.
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Сегодня в 4:20 утра на пульт МЧС поступило сообщение об обрушении парапета и части наружной стены двухэтажного детского сада в Столбцовском районе. Площадь...
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