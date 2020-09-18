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«Причина — сильный ветер». В Столбцовском районе рухнула часть стены детского сада

18.09.2020 14:01 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня в 4:20 утра на пульт МЧС поступило сообщение об обрушении парапета и части наружной стены двухэтажного детского сада в Столбцовском районе. Площадь обрушения — 15 кв. м. Здание 1991 года постройки находится в агрогородке Старый Свержень на ул. Победы, 6.




Пострадавших нет. Предварительная причина случившегося — прохождение сильного ветра.

Речь идет о действующем дошкольном учреждении, в котором работают 25 человек и которое посещают 65 детей. Накануне ночного происшествия в саду были 38 детей.

«Причина — сильный ветер». В Столбцовском районе рухнула часть стены детского сада
Так здание выглядело до обрушения

Сейчас в здании находился только сторож. Комиссия по ЧС при исполкоме приняла решение приостановить работу ГУО «Старосверженский детский сад» до окончания восстановительных работ. Детей, посещающих учреждение, распределят в близлежащие сады.

 
 
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Сегодня в 4:20 утра на пульт МЧС поступило сообщение об обрушении парапета и части наружной стены двухэтажного детского сада в Столбцовском районе. Площадь...
 
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