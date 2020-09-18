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«Не удивляйтесь, если однажды выяснится, что вы причастны к совершению преступления». МВД призвало не открывать доступ к Wi-Fi
Источник материала: Onliner
Пресс-служба Министерства внутренних дел отреагировала на призывы в интернете открыть точки доступа для подключения к ним без использования пароля. Вероятно, они возникли из-за ограничения работы интернета на мирных акциях: мобильное соединение оказалось нестабильным, а стационарный интернет (по крайней мере от некоторых провайдеров) работал без особых проблем.
МВД напомнило об опасностях, которые несут в себе открытые точки Wi-Fi. С проблемами могут столкнуться как «раздающие» интернет люди, то есть владельцы сети, так и подключившиеся к ней пользователи:
«Если вы владелец Wi-Fi-точки, то, включив „беспарольную“ раздачу трафика, вы лишаете свое устройство надежной защиты. Не вдаваясь в технические подробности и говоря простым языком, поясним: злоумышленники могут заразить ваше устройство дистанционно посредством внедрения вредоносного ПО. Кроме того, ваше устройство может быть включено в бот-сеть и участвовать в автоматических DDoS-атаках на интернет-ресурсы, которые интересны потенциальному преступнику.
Поэтому не удивляйтесь, если однажды выяснится, что вы причастны к совершению преступления, хотя и знать не знали о том, что творит ваш компьютер».
Опасность для тех, кто подключается к точке без пароля, следующая:
«В первую очередь все ваши персональные данные, что вы вводите на устройстве, подключенном по беспарольному доступу, „утекают“ в открытый доступ. Мало-мальски обученный компьютерной грамоте злоумышленник без труда сможет завладеть ими.
Легкой мишенью злоумышленников являются и программы, установленные на вашем устройстве. Зачастую это приложения для совершения финансовых операций, электронная почта и мессенджеры. Получив полный доступ к вашим соцсетям, преступник может сделать все что угодно: завладеть вашей учетной записью и от вашего имени вести свои криминальные дела, просить ваших друзей одолжить денег, рассылать фишинговые ссылки подписчикам и обирать их до нитки…»
Советы от Управления «К»
«Термин „безопасность“ неприменим к интернету»
Это отметил в своем комментарии начальник Управления «К» Министерства внутренних дел Вадим Устинович:
— Пользователь должен понимать, что сегодня при нынешнем развитии технологий термин «безопасность» неприменим к интернету: передача данных в сети никогда не была безопасной и вряд ли будет таковой на 100%. В особенности велики риски перехвата вашей информации при подключении к открытой сети Wi-Fi: злоумышленники используют несколько видов хакерских атак в этой сфере, ведь к открытым сетям легко подключиться каждому. Злоумышленник с базовыми познаниями может запросто заполучить пароли, цифровые данные, конфиденциальную информацию.
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«Не удивляйтесь, если однажды выяснится, что вы причастны к совершению преступления». МВД призвало не открывать доступ к Wi-Fi
Пресс-служба Министерства внутренних дел отреагировала на призывы в интернете открыть точки доступа для подключения к ним без использования пароля. Вероятно, они...
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