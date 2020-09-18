«Не удивляйтесь, если однажды выяснится, что вы причастны к совершению преступления». МВД призвало не открывать доступ к Wi-Fi

Источник материала: Onliner

Пресс-служба Министерства внутренних дел отреагировала на призывы в интернете открыть точки доступа для подключения к ним без использования пароля. Вероятно, они возникли из-за ограничения работы интернета на мирных акциях: мобильное соединение оказалось нестабильным, а стационарный интернет (по крайней мере от некоторых провайдеров) работал без особых проблем.

МВД напомнило об опасностях, которые несут в себе открытые точки Wi-Fi. С проблемами могут столкнуться как «раздающие» интернет люди, то есть владельцы сети, так и подключившиеся к ней пользователи:

«Если вы владелец Wi-Fi-точки, то, включив „беспарольную“ раздачу трафика, вы лишаете свое устройство надежной защиты. Не вдаваясь в технические подробности и говоря простым языком, поясним: злоумышленники могут заразить ваше устройство дистанционно посредством внедрения вредоносного ПО. Кроме того, ваше устройство может быть включено в бот-сеть и участвовать в автоматических DDoS-атаках на интернет-ресурсы, которые интересны потенциальному преступнику.

Поэтому не удивляйтесь, если однажды выяснится, что вы причастны к совершению преступления, хотя и знать не знали о том, что творит ваш компьютер».

Опасность для тех, кто подключается к точке без пароля, следующая:

«В первую очередь все ваши персональные данные, что вы вводите на устройстве, подключенном по беспарольному доступу, „утекают“ в открытый доступ. Мало-мальски обученный компьютерной грамоте злоумышленник без труда сможет завладеть ими.

Легкой мишенью злоумышленников являются и программы, установленные на вашем устройстве. Зачастую это приложения для совершения финансовых операций, электронная почта и мессенджеры. Получив полный доступ к вашим соцсетям, преступник может сделать все что угодно: завладеть вашей учетной записью и от вашего имени вести свои криминальные дела, просить ваших друзей одолжить денег, рассылать фишинговые ссылки подписчикам и обирать их до нитки…»





Советы от Управления «К»

Относительно безопасные сети — с механизмом шифрования WPA/WPA2. О наличии или отсутствии этих механизмов шифрования вас должно уведомить ваше устройство.

Учтите, что под видом открытого Wi-Fi-соединения может предоставляться ссылка, перенаправляющая на ресурс хакера. В таком случае весь ваш исходящий трафик будет виден злоумышленнику. Поэтому в случае подсоединения к открытой сети не совершайте никаких платежей, не вводите логины, пароли и другие личные данные, не пользуйтесь мобильными приложениями. Относительно безопасно можно только читать новостные сайты и смотреть видео на видеохостингах.

Пользуясь доступом в интернет через открытую точку, не устанавливайте на устройство программы. Где гарантии, что под видом обновления программы злоумышленник не подсунул вам вредоносный клон?

Отключите функцию автоматического подключения к сохраненным точкам Wi-Fi на устройстве.

«Настоящие» открытые сети имеют страницу авторизации для пользователя. По вашему запросу на подсоединение придет SMS-код, при вводе которого вы получите доступ к открытой точке.

«Термин „безопасность“ неприменим к интернету»

Это отметил в своем комментарии начальник Управления «К» Министерства внутренних дел Вадим Устинович:

— Пользователь должен понимать, что сегодня при нынешнем развитии технологий термин «безопасность» неприменим к интернету: передача данных в сети никогда не была безопасной и вряд ли будет таковой на 100%. В особенности велики риски перехвата вашей информации при подключении к открытой сети Wi-Fi: злоумышленники используют несколько видов хакерских атак в этой сфере, ведь к открытым сетям легко подключиться каждому. Злоумышленник с базовыми познаниями может запросто заполучить пароли, цифровые данные, конфиденциальную информацию.