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Водитель оказывал помощь сбитому велосипедисту. Оба попали под фуру

18.09.2020 14:01 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Подробности смертельного наезда на двух пешеходов, произошедшего позавчера в Слонимском районе, сообщает ГАИ Гродненской области. 59-летний водитель Audi на дороге Р99 сбил попутного 50-летнего пешехода, обозначенного световозвращающими элементами и ведущего велосипед. Через несколько минут обоих сбил грузовик.

Водитель оказывал помощь сбитому велосипедисту. Оба попали под фуру

Водитель оказывал помощь сбитому велосипедисту. Оба попали под фуру

«После первого наезда водитель Audi вышел из автомобиля, чтобы разобраться с произошедшим и оказать помощь пешеходу, — описали хронологию событий инспекторы. — Спустя несколько минут встречный МАЗ совершил наезд и на водителя внедорожника, и на пешехода. В результате оба пешехода скончались на месте происшествия — 50-летний пешеход и 59-летний водитель Audi, который в момент происшествия также был пешеходом».

Водитель оказывал помощь сбитому велосипедисту. Оба попали под фуру

Точные причины ДТП будут установлены в ходе разбирательства по уголовному делу.

Водитель оказывал помощь сбитому велосипедисту. Оба попали под фуру

 
 
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Подробности смертельного наезда на двух пешеходов, произошедшего позавчера в Слонимском районе, сообщает ГАИ Гродненской области. 59-летний водитель Audi на дороге...
 
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