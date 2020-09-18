Водитель оказывал помощь сбитому велосипедисту. Оба попали под фуру

Источник материала: Onliner

Подробности смертельного наезда на двух пешеходов, произошедшего позавчера в Слонимском районе, сообщает ГАИ Гродненской области. 59-летний водитель Audi на дороге Р99 сбил попутного 50-летнего пешехода, обозначенного световозвращающими элементами и ведущего велосипед. Через несколько минут обоих сбил грузовик.









«После первого наезда водитель Audi вышел из автомобиля, чтобы разобраться с произошедшим и оказать помощь пешеходу, — описали хронологию событий инспекторы. — Спустя несколько минут встречный МАЗ совершил наезд и на водителя внедорожника, и на пешехода. В результате оба пешехода скончались на месте происшествия — 50-летний пешеход и 59-летний водитель Audi, который в момент происшествия также был пешеходом».





Точные причины ДТП будут установлены в ходе разбирательства по уголовному делу.



