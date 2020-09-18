Новый компактный кроссовер Volkswagen получил имя Taos

Источник материала: Tut.by

Volkswagen опубликовал тизер очередного «паркетника», который будет называться Taos — в честь городка в американском штате Нью-Мексико. Премьера новинки запланирована на 13 октября текущего года.





Продаваться Taos будет на американском рынке, где он станет позиционироваться на ступеньку ниже модели Tiguan. Впрочем, на самом деле речь идет о разновидности уже известного кроссовера Tharu , который продается в Китае с осени 2018 года и изначально преподносимого разработчиками как глобальная модель — автомобиль будут продавать также в Латинской Америке и России. От Tharu американский Taos будет отличаться некоторыми штрихами во внешности — оформлением бамперов, радиаторной решетки и светотехники.

Ранее сообщалось, что Tharu будет выпускаться и в России. Первоначально старт производства был запланирован на 2020 год, но сроки, по всей видимости, были пересмотрены — новой информации на этот счет пока нет. По предварительным данным, Tharu будут делать в Нижнем Новгороде на мощностях Группы ГАЗ, где выпускается соплатформенный Skoda Karoq .