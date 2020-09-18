Новый глава Минска рассказал о планах строительства и судьбе частного сектора

Источник материала: Tut.by

Недавно назначенный председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев рассказал, что ежегодно в Минске будут строить около 600 тысяч квадратных метров жилья, а еще одной перспективной площадкой для стройки жилых домов станет Руденск. Об этом сообщает пресс-служба президента по итогам его визита на МАПИД.



Фото: пресс-служба президента

Были времена, когда в Минске строили по миллиону квадратных метров жилья. Но постепенно эта цифра снижалась. В итоге ежегодно строится около 600 тысяч «квадратов».

— Мы планируем оставаться на этом уровне, но будет перераспределение за счет городов-спутников. Потому что там наиболее перспективные площадки, и мы видим на примере Смолевичей, что люди охотно туда идут, и будем работать в этом направлении. Смолевичи строим. Руденск — перспективная площадка с учетом строительства там предприятий (БНБК и других), поэтому мы будем эту площадку активно развивать, в том числе переносить туда и строительство коммерческого жилья, — рассказал Владимир Кухарев.

Отдельно Александр Лукашенко поинтересовался положением дел с очередями на жилье в Минске: какие категории и как быстро обеспечиваются жильем. Внимание уделялось и многодетным семьям.

По данным Мингорисполкома, в этом году планируется направить на строительство жилья 4030 многодетных семей, в следующем — 3,5 тысячи.

— После этого уже выйдем на показатели, когда эти семьи стоят в очереди не более одного года. По нашим подсчетам, ежегодно 1,6 тыс. семей мы будем спокойно направлять, и уже будет выравниваться ситуация, — уточнил Владимир Кухарев.

Обсуждая возведение арендного жилья, Лукашенко поинтересовался, кто выступает заказчиком такого строительства. Председатель Мингорисполкома проинформировал: для ускорения процесса принято решение, чтобы заказчиком была организация-застройщик и она же заключала кредитный договор с банком.

— Готовится проект указа о том, что УКС будет оформлять на себя кредит и начинать строительство, — пояснил он. По словам Владимира Кухарева, наличие единого заказчика позволит значительно сократить сроки строительства арендного жилья.

Кроме того, Владимир Кухарев рассказал о планах Мингорисполкома касательно существующей усадебной застройки. В течение этого года будет проведен ее анализ.

— После завершения этой работы мы будем предлагать изменения в генплан, разработаем проект детального планирования для этих усадеб, — сказал руководитель горисполкома.