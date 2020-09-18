Белорусам стали приходить СМС с просьбой сообщать о «незарегистрированной символике»

Источник материала: Tut.by

Абонентам белорусских мобильных операторов стали приходить СМС-сообщения с просьбами сообщать в милицию о «действиях, которые нарушают правила общежития» и «незарегистрированной символике».





Текст СМС-сообщения, который нам присылают читатели, такой: «Уважаемые граждане! Если вы стали очевидцами действий лиц, которые нарушают правила общежития, используют незарегистрированную символику, оскорбляют честь и достоинство других граждан, просим Вас сообщить об этом в ближайший отдел милиции или по телефону 102. Вместе мы сохраним порядок и спокойствие в нашем городе!».

Такое сообщение нам уже прислали абоненты из Минска, Гомеля, Гродно, Бреста, Новополоцка, Витебска и Барановичей.