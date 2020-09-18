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Белорусам стали приходить СМС с просьбой сообщать о «незарегистрированной символике»

18.09.2020 14:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Абонентам белорусских мобильных операторов стали приходить СМС-сообщения с просьбами сообщать в милицию о «действиях, которые нарушают правила общежития» и «незарегистрированной символике».


Текст СМС-сообщения, который нам присылают читатели, такой: «Уважаемые граждане! Если вы стали очевидцами действий лиц, которые нарушают правила общежития, используют незарегистрированную символику, оскорбляют честь и достоинство других граждан, просим Вас сообщить об этом в ближайший отдел милиции или по телефону 102. Вместе мы сохраним порядок и спокойствие в нашем городе!».

Такое сообщение нам уже прислали абоненты из Минска, Гомеля, Гродно, Бреста, Новополоцка, Витебска и Барановичей.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Такое сообщение нам уже прислали абоненты из Минска, Гомеля, Гродно, Бреста, Новополоцка, Витебска и Барановичей.
 
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